Els veïns de Ciutat Meridiana denuncien l'onada de desnonaments contínua al barri amb 5 o 6 llançaments a la setmana. Una situació social que ha empitjorat aquest any per la covid.

El 80% dels veïns del barri han perdut més de la meitat dels seus ingressos per culpa de la pandèmia. Les famílies que ocupen pisos per no poder pagar el lloguer han augmentat un 25%, i ja són vora 300 al barri.



La situació és tràgica i per aquest motiu Ciutat Meridiana és l'únic barri que té un servei de psicòlegs especialitzat per les persones desnonades. En un any en què el barri ha sofert 9 suïcidis asseguren que s'està aplicant un model d'atenció de l'OMS que es basa en la psicologia de catàstrofe social. Serveis socials i les escoles del barri preparen una guia per abordar l'impacte dels desnonaments en els infants.



Casos com el de l'Alba Luna, que ens explica com el seu fill de 4 anys dorm amb les sabates posades després del primer desnonament per por que tornin a fer-los fora de casa. O com el de la Raquel, que viu pendent d'una ordre de desnonament ajornada per família vulnerable amb 2 fills petits; marquen el dia a dia del barri i fan que els veïns s'uneixin per dir prou.

Veïnes de Ciutat Meridiana de Barcelona ens expliquen l'impacte dels desnonaments al barri. Els psicòlegs alerten que la situació és de catàstrofe social.



