Núria Castán: "Quan vaig entrar al Freeride World Tour les cares de les muntanyes eren d'un altre nivell"

Núria Castán ens ha visitat al plató del Desmarcats després d'haver competit al Freeride World Tour, un esdeveniment mundial on s'hi ha trobat als millors freeriders del món. La tarragonina ha estat l'única espanyola en la competició, però després de proclamar-se subcampiona d'Europa de snowboard freeride junior el 2015, no és gaire sorpresa que hagi aconseguit una plaça per competir a l'elit del freeride mundial.

Amb els Pirineus no es conforma

La modalitat que practica la Núria és el 'freeride', que consisteix en no seguir un recorregut marcat, sinó en fer-ho fora de pistes. Després de créixer i formar-se als Pirineus, va veure que aquí no tenia gaire futur perquè "les condicions de neu al Pirineu no eren els més ideals pel meu rendiment i per créixer en aquesta modalitat", assegura. És per això que va posar rumb a Àustria. Ella mateixa confessa que "aquest any he millorat moltíssim i he adoptat coneixements de muntanya en situacions que als Pirineus no havia pogut viure".