Comença la vacunació dels ciutadans d'entre 50 i 59 anys

El Departament de Salut comença aquesta setmana a citar les persones d'entre 50 i 59 anys per vacunar-se de la covid-19. Les nascudes entre els anys 1962 i 1971 ja poden demanar cita a través de La Meva Salut.

A partir d'aquest dilluns, les persones d'entre 50 i 59 anys rebran un missatge SMS que les redirigirà a una aplicació per reservar hora, dia i lloc per vacunar-se. El vaccí de Pfizer/BionTech serà l'escollida per aquest grup. La convocatòria es farà, com sempre, de manera esglaonada, començant per la gent de més edat, les nascudes l'any 1962. Els 46 punts de vacunació habilitats funcionen en franges de matí, de 9 a 12 i, de tarda, de 15 a 19.

Al juny es vacunaran les persones d'entre 40 i 49 anys La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, preveu que al juny es comenci a vacunar contra la covid la franja d’edat dels 40 als 49 anys. Durant la presentació del nou CUAP Maresme, a Mataró, Vergés ha assegurat que això serà possible si es compleix amb l’arribada de les dosis previstes i ha insistit a reclamar al govern espanyol ampliar l'intervel entre les dosis de Pfizer.

Un 13,4 % de la població ja té la pauta completa Catalunya ha administrat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a un total de 2.155.516 persones des que va començar la campanya de vacunació --1.045.839 ja tenen la pauta completa--: s'han administrat 14.107 primeres dosis en les últimes 24 hores. Del total de persones vacunades amb la primera dosi, 1.580.738 són de la província de Barcelona, 200.135 de Girona, 135.094 de Lleida i 226.604 de Tarragona. En percentatges, s'ha vacunat en primera dosi al 27,6% de la població catalana, de la qual un 13,4% ja té la pauta completa de vacunació i, per tant, gaudeix d'immunitat enfront del virus. Les franges de major edat ja estan molt avançades: el 84,6% dels catalans de 70 a 79 anys -vacunats majoritàriament amb Pfizer- té una primera dosi posada i el 42,2% la pauta completa. A la franja de 60 a 69 anys, el 70% té una injecció i molt pocs la segona (4%), ja que se'ls administra AstraZeneca i l'interval de la segona punxada és més llarg que Pfizer. Els més grans de 79 anys i altres grups prioritzats com a residències, grans dependents i personal sanitari ja tenen cobertures de superiors al 80% amb la pauta completa. Els registres són menors en els treballadors essencials (70% amb una dosi i 1,2% amb dues), ja que en aquest grup la vacunació està paralitzada des que es va dictaminar que no es podia administrar AstraZeneca a menors de 60 anys.