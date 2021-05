Desmarcats - Aleix Casanovas, preparador físic de George Russell

Després de la victòria de Lewis Hamilton al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 hem volgut parlar amb Aleix Casanovas perquè ens expliqui quina és la preparació física que es duu a terme amb un pilot professional.

Conseqüències físiques després d'un Gran Premi

El treball físic dels pilots és bàsic no només pel fet d'estar asseguts dins del cotxe en un moment de màxima pressió , sinó també per evitar lesions durant les curses. El dia després d'un Gran Premi apareixen agulletes, "sobretot al coll". Un Gran Premi com el del Circuit de Barcelona-Catalunya és "dels més durs de l'any" especialment "el revolt número 3". Allà es pateix molt del coll i "acaba força tocadet".