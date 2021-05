Les persones d'entre 56 i 59 anys ja poden demanar cita per vacunar-se

El Departament de Salut ha començat a citar les persones d'entre 56 i 59 anys per vacunar-se de la covid-19. Les nascudes entre els anys 1962 i 1965 ja poden demanar cita a través de La Meva Salut. A primera hora de dijous tothom de 50 a 59 que es va connectar al web de Salut va poder aconseguir cita online per vacunar-se. Va ser a mitja tarda, a causa de les aglomeracions de sol·licituds, quan es va restringir l'accés a només els nascuts entre el 1962 i el 1965.

A partir del 10 de maig, les persones d'entre 50 i 59 anys rebran un missatge SMS que les redirigirà a una aplicació per reservar hora, dia i lloc per vacunar-se. El vaccí de Pfizer/BionTech serà l'escollida per aquest grup. La convocatòria es farà, com sempre, de manera esglaonada, començant per la gent de més edat, les nascudes l'any 1962. Els diferents punts de vacunació funcionen en franges de matí, de 9 a 12 i, de tarda, de 15 a 19.

Al juny es vacunaran les persones d'entre 40 i 49 anys La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, preveu que al juny es comenci a vacunar contra la covid la franja d’edat dels 40 als 49 anys. Durant la presentació del nou CUAP Maresme, a Mataró, Vergés ha assegurat que això serà possible si es compleix amb l’arribada de les dosis previstes i ha insistit a reclamar al govern espanyol ampliar l'intervel entre les dosis de Pfizer. 01.10 min El Govern comença a planificar la vacunació dels majors de 40 anys al juny | Anna Bañeres