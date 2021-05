La Guàrdia Urbana de Barcelona reforçarà un 30% els seus efectius durant les nits dels caps de setmana des d’aquest dissabte fins a l’estiu, amb un total de 260 agents, per afrontar la fi del confinament nocturn que provocarà la derogació de l’estat d’alarma. A més, es vigilaran especialment les possibles festes nocturnes il·legals i els ‘botellóns’ a l’espai públic, sobretot en places de Ciutat Vella, Gràcia, Sants-Montjuïc, el mirador de la Rabassada, els búnquers del Carmel i les platges.

Amb la finalització del toc de queda es preveu un major ús de l’espai públic en horari nocturn, per aquest motiu la Guàrdia Urbana augmentarà en un 30% el número d’efectius en un dispositiu nocturn que, en coordinació amb el cos dels Mossos d’Esquadra, té l’objectiu de garantir el bon ús de l’espai públic i garantir el civisme i seguretat dins dels paràmetres preventius marcats per les autoritats sanitàries. En aquest sentit es prendrà especial atenció en aquelles conductes que poden facilitar la transmissió de la covid-19 com poden ser no respectar la limitació de trobades de sis persones com a màxim, no dur mascareta o el consum d’alcohol compartit.

Demanen prudència i insisteixen en limitar l'oci a l'entorn familiar. Asseguren que el dispositiu que preparen a tot Catalunya és com una revetlla de Sant Joan.

Vigilància de la mobilitat i les platges Es donarà resposta als problemes derivats de les festes no autoritzades, tant a la via pública com a l’interior de locals, que ocasionen greus molèsties als veïns i una reducció evident del grau de seguretat a la zona afectada, mantenint el dispositiu específic pel control d’aquesta activitat que, d’entre d’altres mesures, inclou la monitorització de les xarxes socials per detectar possibles convocatòries,



Els agents també realitzaran funcions de prevenció de la seguretat ciutadana i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictius. També s’encarregaran de les funcions de proximitat, auxili i assistència als ciutadans, i la vigilància general dels espais públics.



La Guàrdia Urbana també té l’objectiu de reduir la sinistralitat viària, per aquest motiu s’augmentaran en horari nocturn el número de controls d’alcoholèmia i drogotest i es vigilarà la circulació de bicicletes i patinets elèctrics. El Procicat ratifica les mesures post estat d'alarma