José Raúl Rodríguez: "No hi ha res millor que saber que et salvaran la vida"

Avui ens ha visitat el José Raúl Rodríguez, jugador del CE Júpiter i aficionat del RCD Espanyol. Ja sabeu que al Desmarcats som fans dels lluitadors i ell n'és un. Amb setze anys, li van diagnosticar leucèmia, per tant, havia d'enfrontar-se a un transplantament de medul·la. Sense rendir-se, va fer una crida a les xarxes per trobar un donant i allà és on va aparèixer una ajuda inesperada: la del club de la seva vida, l'Espanyol.

L'entitat blanc-i-blava va impulsar la campanya de la Fundació Josep Carreras per aconseguir una medul·la pel José Raúl i la va trobar. Al febrer, el van intervenir i 44 dies després, a l'abril, li van donar l'alta i la gran notícia: ja no patia la malaltia.

Un cop molt dur El José Raúl va rebre la noticia que patia leucèmia el maig de 2020. Ell era un noi jove i molt esportista. Jugava a futbol a l'equip Juvenil del Júpiter i la seva vida consistia en anar a l'escola, després a l'entreno i després tornar a casa: "No t'ho esperes. Estar fent vida normal i que de sobte estiguis a l'hospital i et donin la noticia és molt dur. Per mi i pels meus pares", ha comentat. “�� El José Raúl ha superat la leucèmia.



El José Raúl ha superat la leucèmia.

@joseraul_2103: "Veure't a l'hospital i que et donin aquesta notícia va ser dur, però has de ser fort i positiu".











Un aliat inesperat El Raúl va tenir en tot moment l'ajuda i el suport de la seva família i dels seus amics. Però amb qui no comptava era amb el club de qui ell és seguidor, l'Espanyol: "Van començar a mencionar-me a les seves xarxes socials i em van dir que em volien ajudar a aconseguir medul·la", ha explicat. També li van regalar una samarreta signada per tots els jugadors i li van fer arribar missatges seus. Fins i tot, van convidar-lo a visitar l'estadi: "Veure el camp buit és una sensació estranya, però va ser espectacular", ha afegit. “�� L'@RCDEspanyol hi va contribuir.



L'@RCDEspanyol hi va contribuir.

@joseraul_2103: "Em van ajudar a buscar medul·la i ho hem aconseguit".









