Carles Duran: "La Penya m'ha donat tot"

Carles Duran veu les coses del seu ofici com les ha de veure un tècnic cultivat, intel·ligent i sensible. Nascut a Vilassar, sempre diu que entrena un equip, el Joventut de Badalona, que li ha donat tot. Badalona i la Penya formen part del seu paisatge vital. La travessia ha estat llarga, de molts anys. Físicament i mentalment, dura. Des que va començar a entrenar no ha parat d'aprendre, de descobrir, de patir i de gaudir. Ara, el Joventut té a tocar un playoff pel títol, que engresca sempre.

Tota una vida a la Penya Amb ADN verdinegre, format al Planter de la Penya, on hi va ser durant quinze anys a la seva primera etapa, va convertir-se en entrenador ajudant d'Aito García Reneses, Sito Alonso i Pepu Hernández. Després de passar pel València i pel Bilbao Basket, el Carles assegura que "a Badalona, el bàsquet es viu d'una altra manera, és molt especial". I se sent afortunat d'haver tornat on va créixer com a entrenador: "La Penya m'ha donat tot", ha afirmat.

El retorn a casa El Carles va tornar a la Penya el febrer de 2018 i va salvar l'equip del descens. L'any passat va tenir la seva primera experiència europea amb l'equip verdinegre, però sense gaire èxit. Aquest any, amb una plantilla que comptava amb l'experiència de la temporada anterior, el de Vilassar ha arribat fins als quarts de final de l'Eurocup, on va caure davant del Bologna, un dels equips més forts de la competició. L'entrenador ha valorat positivament la seva segona etapa a Badalona: "Noto que des que vaig tornar, després d'aconseguir la salvació, hem tornat a il·lusionar a l'afició".

