Dues de cada deu dones presenten problemes de salut mental des que decideixen ser mares, durant l'embaràs o en el primer any de vida del bebè, situació que es va agreujar durant el confinament. Més de la meitat de gestants va sofrir ansietat o depressió, segons l'Hospital Vall d'Hebron.

Aquestes patologies, més enllà del sofriment causat en les dones, poden dificultar l'establiment d'un bon vincle amb els seus nadons, de manera que la salut dels fills també es pot veure afectada.

Programa de Salut Mental Perinatal Per tractar aquestes patologies, l'Hospital de la Vall d'Hebron duu a terme un Programa de Salut Mental Perinatal que treballa en el diagnòstic precoç dels trastorns per aplicar el millor tractament. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Materna que se celebra aquest dimecres, el centre hospitalari barceloní adverteix que al voltant d'un 75% dels problemes de salut mental durant l'embaràs i el postpart no es diagnostiquen.



Segons la Vall d'Hebron, el 20% de les dones sofreixen aquests problemes des que decideixen ser mares i després de ser-ho, per causes biològiques - hormones-, genètiques, psicològiques i socials.

Gemma Parramon: "La culpa és un símptoma més" Gemma Parramon, cap de Secció d'Interconsulta i Psiquiatria d'Enllaç de l'Hospital Vall Hebron, reconeix que un dels problemes de la societat és que la salut mental encara està molt estigmatitzada i el sentiment de culpa que tenen algunes dones és també un dels principals problemes.

Com reconeix una dona que pateix algun problema de salut mental? Amb quines eines compta? Ens ho explica en una entrevista al Cafè d'Idees.

La història de la Jenifer Jenifer Lisande és una d'aquestes dones a les quals, amb la maternitat, "la casa li va caure a sobre" i va haver de demanar ajuda.



Vuit mesos després del naixement del seu fill i gràcies a la teràpia rebuda, Lisande celebra estar ja "en un punt alt" i "sortint del buit", amb el que pot gaudir d'aquest vincle creat amb el seu bebè que no podia sentir després del part, pels problemes psicològics que arrossegava.



Gemma Parramon ha posat l'accent que "l'embaràs i la maternitat són moments de canvis que suposen un estrès i un esforç de la dona per adaptar-se a una situació nova; i aquesta capacitat d'adaptació pot fallar, pel que sigui, i allà nosaltres podem ajudar".



La doctora ha remarcat que la maternitat afegeix un grau més a l'estigma que ja per si mateix sofreixen les persones amb problemes mentals: "Se senten més jutjades pel seu paper com a mare i aquest estigma fa que no demanin ajudes, per no ser titllades de males mares".