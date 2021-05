Luis Saladie: "Els japonesos tenen ganes de Jocs Olímpics"

Aquets dimecres, a la ciutat japonesa de Sapporo, s'ha dut a terme una mitja marató experimental, com a esdeveniment preparatori pels Jocs Olímpics d'aquest estiu, fent especial atenció a les mesures implementades per evitar contagis de la Covid-19. Hem parlat amb el Luis Saladie, delegat tècnic del World Athletics, que ha estat al capdavant de la competició.

Satisfacció màxima

El delegat s'ha mostrat content amb els resultats de la prova. Ha servit, entre altres coses, per assajar els protocols relacionats amb l'arribada dels esportistes des de fora del Japó, que actualment no permet l'entrada de no residents, per evitar els contagis, però que haurà de gestionar l'arribada de milers d'esportistes, tècnics o federatius estrangers quan comencin els Jocs Olímpics el proper 23 de juliol. "Tenim motius per estar satisfets perquè hem pogut aconseguir que es faci aquesta prova test i el diumenge tindrem les proves test a l'estadi de Tòquio", ha explicat.