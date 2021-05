L'atur cau en 8.715 desocupats a l'abril a Catalunya

L'atur registrat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya cau per segon mes consecutiu aquest abril. Durant el quart mes de l'any, el país va registrar un total de 497.185 desocupats, el que es tradueix en 8.715 aturats menys en comparació al març (-1,72%).

Els serveis concentren la recuperació

Per províncies, la desocupació es redueix especialment en termes absoluts a Barcelona (-6.268); seguida de Tarragona (-1.086); Girona (-982) i Lleida (-379). Els serveis concentren la sortida de la majoria dels aturats, fins a 7.387 menys a l'abril, seguit del sector de la indústria (-1.068), la construcció (- 417) i l'agricultura (-265), mentre que augmenta en 422 el nombre de persones en atur adscrites a l'apartat "sense ocupació anterior".



No obstant això, el nombre de persones sense feina continua sent superior a l'any passat. En els últims dotze mesos s'han destruït 29.375 llocs de treball a Catalunya. En aquest sentit, el nombre de persones desocupades a l'abril és un 6,28% superior en termes interanuals.