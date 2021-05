Barcelona estrenarà al Nadal un nou concepte d'il·luminació que es podrà veure a la plaça de Catalunya, al carrer Aragó i a la Gran Via de les Corts Catalanes, en una aposta del consistori per donar protagonisme al centre de la ciutat.

Aquests tres espais lluiran dissenys senzills, fets amb tires de leds càlids combinades de diferents maneres. A banda, s'il·luminarà per primera vegada la Ronda Sant Pere entre Passeig Sant Joan i Urquinaona i s'ampliarà el tram del carrer Balmes des de Diagonal fins a Ronda Universitat. L'Ajuntament destinarà a la il·luminació de la ciutat el pròxim Nadal 2,06 milions d'euros, un 24% més que el 2020, quan va invertir-hi 1,7 milions.





El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha assegurat que enguany es fa un "salt qualitatiu" amb relació a com han estat fins ara les llums. "Voldríem que la il·luminació nadalenca del centre de la ciutat esdevingui una nova icona, que sigui espectacular, tingui la marca Barcelona i expressi el que som", ha apuntat. En aquest sentit ha valorat positivament el disseny guanyador, presentat per l'estudi Antoni Arola.

Segons ha explicat el dissenyador industrial Antoni Arola, el seu disseny està emmarcat en una atmosfera "d'austeritat", ja que utilitza elements bàsics com les tires de llum càlida formades per leds per expressar-se "de diferents maneres". El fet que a la base hi sigui el mateix element, ha destacat, és bo perquè es pot reutilitzar més endavant donant altres formes.



La proposta és que la plaça de Catalunya sigui "el centre que bategui i irradiï cap a tota la ciutat". Així, hi haurà un cercle gegant format per diversos radis i amb algunes garlandes que vincularan alguns edificis del voltant de la plaça. "Serà com una mena d'impluvium'", ha dit el dissenyador. El govern municipal ha avançat que la idea és que, com el Nadal passat, la plaça aculli activitats culturals.

Al carrer Aragó les mateixes tires s'utilitzaran per formar una paral·laxi, és a dir, es crearan imatges a mesura que es canvia el punt de perspectiva de qui ho mira. D'aquesta manera, de prop no es veuran imatges, però de lluny es crearà l'efecte visual d'estels, fruit de la intersecció de diverses tires en diferents trams.



Per últim, a la Gran Via les tires de led serviran per crear unes formes que simulen làmpades. La idea, ha dit Arola, és "baixar la casa al carrer" en un espai de passeig.



De moment, els nous dissenys només lluiran en aquests tres nous espais, tot i que la voluntat del consistori és continuar estenent aquesta il·luminació a la resta de la ciutat perquè hi hagi "unitat de relat".