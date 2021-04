El jutge ha determinat presó provisional sense fiança per a l'home acusat d'haver assassinat la seva dona calant-li foc. Els fets van ocórrer al domicili que compartien a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès).

Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir dilluns passat un home de 37 anys i de nacionalitat espanyola com a presumpte autor de la mort de la seva parella, de 50 anys, a la que hauria cremat viva.

L'individu intenta simular un intent de suïcidi de la dona

L'home va trucar al 112 per informar que la seva dona s'havia intentat suïcidar cremant-se, però la víctima va ser a temps d'explicar a una patrulla dels Mossos que havia estat ell qui li havia calat foc. La dona, d'uns 50 anys, la van traslladar en estat crític a l'hospital, on va morir al cap d'unes hores per la gravetat de les cremades. L'home, que també va patir cremades de caràcter lleu a les extremitats, estava detingut des d'aleshores a la comissaria del Vendrell.

L'home i la dona feia un temps que vivien en una casa del carrer del Foix, a la urbanització Can Gordei. La parella no tenia fills i no consten antecedents de violència entre ells. L'home, de 37 anys i de nacionalitat espanyola, sí que té un antecedent per violència contra la seva mare, segons fonts properes al cas.

“⚠️ Estamos recabando datos del presunto asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 50 años en la provincia de Tarragona.



�� De confirmarse, sería el octavo asesinato por violencia de género en 2021 y el número 1.086 desde 2003.#NosQueremosVivas#NiUnaMenos“ — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) April 27, 2021

L'Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha lamentat la "mort d'una veïna de Ca Gordei a causa d'un incendi en el seu habitatge", al mateix temps que expressa el seu condol als familiars i amics de la víctima. Tampoc els consta oficialment que es tracti d'un cas de violència masclista, sinó que "se'ns ha comunicat que la recerca continua oberta" i que "se'ns anirà informant quan hi hagi informació confirmada".

00.55 min Detenen un home a la Bisbal del Penedès per la mort de la seva parella | Francesc Ferrer

Es tracta del segon crim masclista d'aquest any a Catalunya i el vuitè al conjunt d'Espanya.