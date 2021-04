A La Metro us presentem la iniciativa Behind the mask. Després d’uns mesos de reconeixements públics, els aplaudiments diaris als sanitaris que treballaven en la crisi del coronavirus es van anar apagant. Els creatius de l’estudi barceloní Mandaruixa design van pensar que no n’hi havia prou, per això, segons Maya Rolando, fundadora de l’estudi, van pensar posar els seus coneixements de disseny al servei d’un homenatge de més gran abast. Així va néixer Behind the mask, una campanya interactiva que podem trobar a marquesines, parades de bus, de tren i de metro de tota l’àrea metropolitana.





Els cartells de Behind the mask es poden trobar en algunes parades de metro o tren RTVE Catalunya





Les mirades intenses dels sanitaris són de gran qualitat artística, el blanc i negre despulla els sentiments, però Mandaruixa design ha volgut anar més enllà i mostrar-nos també el que amaguen les mascaretes. Mitjançant un codi QR present als cartells podem obrir la web del projecte i conèixer el rostre de metges i infermeres que ens tapen les mascaretes. Podem apreciar aleshores les marques dels equips de protecció individuals portats durant hores, i amb elles el cansament i la desolació que els ha causat la crisi del coronavirus.





Capturant el codi QR podem obrir la web amb el sanitari sense mascareta RTVE Catalunya





La campanya, que es pot trobar a la web www.behindthemask.es, no hauria estat possible sense la col·laboració de voluntaris del món sanitari, que han prestat la seva imatge i que expliquen en un missatge què els ha marcat més de tot aquest any de pandèmia.





A la web de Behind the mask podem trobar tots els sanitaris que han participat en la campanya RTVE Catalunya





Una d’elles és Ana de Pablo, infermera pediàtrica a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. De Pablo reconeix que la seva feina no busca mai un reconeixement, tot i que sovint el reben, de forma individual, de pacients i familiars. Tanmateix, agraeix profundament l’homenatge que suposa Behind the mask, que ha superat totes les seves expectatives.



La campanya Behind the mak no té data de finalització i es troba en aquests moments en expansió internacional.