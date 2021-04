' Helvètica ' no para de sorprendre'ns. A l'últim capítol, dedicat a la relació del dissenyador i el cinema, vam descobrir que gairebé tot el que apareix a una pel·lícula és inventat. I és que ja sabíem que les produccions estaven carregades d'elements ficticis, però, de ben segur, que molts de vosaltres us vau sorprendre quan vau descobrir que fins i tot els diaris o les etiquetes dels vins han estat dissenyades especialment per a Les pel·lícules.

L'Òscar Dalmau i la seva convidada Noemí Gimeno van ser qui ens van obrir les portes d'aquest món fictici dins del món fictici del cinema. Ella és dissenyadora gràfica de cinema i la seva tasca és dissenyar productes irreals que ajudin a perfeccionar l'ambientació de les escenes. Com seria aquest diari d'aquí! Sembla tan real que, segons Dalmau, fins i tot fa olor de diari. Això sí, no es va publicar mai I la notícia és inventada. La Noemí Gimeno va dissenyar-lo especialment per una escena concreta de 'La vida sense la Sara Amat' (2019).

Diari fals de Noemí Gimeno a 'Helvètica' i el cinema cropper

I és que per molt que els objectes que dissenya Noemí siguin perfectes i li portin hores i hores de dedicació, la seva presència en pantalla a vegades queda limitada a només un parell de segons. Com també va ser el cas de les botelles de vi Conde de Ronda que va dissenyar per 'Incerta Glòria' (2017). "En moltes pel·lícules a vegades apareixen bars i taules on hi ha ampolles de vi i les seves etiquetes també s'han de crear", ens explicava.

Coneixeu el llibre 'Los cuernos de Roldán'? segur que no! Aquest és un altre objecte que la Noemí Gimeno va haver de dissenyar concretament, també, per 'Incerta Glòria' (2017). Això sí! En aquest cas fins i tot va arrencar un parell de línies del guió dels artistes.

Llibre fals de Noemí Gimeno a 'Helvètica' i el cinema cropper