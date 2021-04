Cafè d'idees

Nacho Martín Blanco, portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, ha demanat la dimissió de Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública de la Generalitat, per les seves declaracions que volien "posar en el punt de mira la Policia Nacional i la Guàrdia Civil". Argimon va afirmar que vacunar els policies estatals, com obliga la sentència del TSJC, endarreriria la vacunació de persones de setanta anys. Martín Blanco ha recordat que va ser el seu partit qui va denunciar la discriminació dels policies i guàrdies civils en tant per cent de vacunats versus els Mossos.

El tuit de Puigdemont que pot ser denunciable El diputat de Ciutadans ha definit el tuit de Carles Puigdemont on criticava que "els qui van agredir ciutadans (...) els vacunaran passant per davant de persones indefenses", com possible constitutiu de delicte d'odi. Ha titllat de "populista" el seu discurs i no descarta que el seu partit emprengui accions legals contra l'ex-President. “☕ Nacho Martín Blanco assegura que @CiutadansCs està valorant denunciar la piulada de Puigdemont sobre la vacunació als policies | @Nmartinblanco



Ens sembla inacceptable aquest menysteniment a uns servidors públics fonamentals

Banalització de les amenaces Martín Blanco ha criticat que VOX banalitzi les amenaces rebudes per polítics com Pablo Iglesias o Reyes Maroto, però ha destacat que d'altres partits contribueixen també a la crispació. Ha recordat declaracions del PSOE on equiparen Ayuso amb els colpistes de 1936. També ha posat de manifest que partits que demanen a VOX que condemni les amenaces pacten amb formacions com Bildu, que mai ha condemnat la violència etarra. “��️ "Vox crispa, però no són els únics"



Vox crispa, però no són els únics. Nacho Martín Blanco acusa altres partits com Podemos o el PSOE de constituir en el clima de la campanya del 4M



https://t.co/Pbe5vRWkNP https://t.co/kwIldIDIDO