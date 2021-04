Cafè d'idees - Alejandro Fernández: "Junts vol esperar els resultats de Madrid"

El lídel del PP català, Alejandro Fernández, s'ha mostrat convençut que JxCat està esperant el resultat de les eleccions de la Comunitat de Madrid abans de tancar un acord amb ERC en el futur Govern de la Generalitat. Sospita que volen veure com queda el taulell polític i de quina manera pot afectar a Pedro Sánchez. Tot i així, ha considerat que el desenllaç de les negociacions és "absolutament imprevisible" com diu que també és la política catalana.

El president del PP català ha reflexionat sobre els nous partits sorgits en els darrers deu anys, com Ciutadans i Podemos, recordant que havien de ser la "nova política" i al final "han complicat molt més el panorama del bipartidisme imperfecte" . Ha destacat que quan aquestes formacions han hagut de governar, no han estat a l'alçada del que s'esperava perquè "potser eren més moviments de resposta versus una situació objectivament negativa".

L'audàcia de Díaz Ayuso

Alejandro Fernández ha valorat molt positivament la feina que Díaz Ayuso ha fet a la Comunitat de Madrid, i l'ha definit com una política "audaç". Recordant la seva trajectòria, ha destacat que durant aquest any i mig com presidenta de la Comunitat ha aconseguit tenir un perfil polític "molt definit" i ha asegurat que el temps "li ha donat la raó".