Detecten a Sant Cugat una carta amb dues bales dirigida a Ayuso

Nova carta ameneçant, ara dirigida a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. L'ha detectat el centre de distribució de Correos a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i al seu interior hi portava dos projectils. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació i han posat en coneixement del ministeri de l'Interior els fets.

Ayuso demana reaccionar amb indiferència

La presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata del PP a la reelecció ha comentat, després d'assabentar-se "per la premsa" de l'amenaça, que davant els violents "cal actuar amb serenitat i menyspreu, sense donar-los importància ni el protagonisme que reclamen amb aquestes amenaces". En una entrevista al programa 'El Cascabel' de 13TV, Ayuso ha assegurat que ja ha sofert amenaces anteriors: "Som un país segur i per això no cal donar-li més importància".