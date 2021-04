A La Metro hem conegut la iniciativa Paddle surfing for science , un projecte de ciència ciutadana de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona i l'ONG internacional Surfrider Fundation, que es dedica a promoure activitats per preservar la qualitat dels mars i els oceans. Els voluntaris surten cada setmana a diverses platges en un intent de conjugar la seva passiò pel surf amb la voluntat de contribuir a millorar el medi ambient. La intenció és monitoritzar els plàstics presents a les platges i cales de la costa catalana per després analitzar-los.

Les xarxes capturen els microplàstics, que són aquells plàstics de menys de 5 mil·límetres RTVE Catalunya

Per pescar els microplàstics fan servir un sistema semblant al de la pesca d'arrossegament, que els permet capturar els plàstics que suren encara que estiguin dispersos, un problema intrínsec per a aquest tipus de recerques. La voluntària Sara Higueras ens explica que per atrapar els microplàstics fan servir xarxes molt fines lligades a les planxes de rem. Fan desplaçaments d'una milla naútica cosa que, gràcies al geolocalitzador de Wikiloc, permet saber d'on han extret els microplàtics i també calcular la concentració de microplàstics en cada punt. El projecte Paddle surfing for science neix de la necessitat d'adquirir dades sobre la magnitut de la contaminació per microplàtics de les zones més properes a la costa, on els fluxos de plàstics són més grans perquè es produeix la transició fins a la destinació final: al fons dels mars. Segons Cintia Gisele, voluntària de Surfing for sciene, no som conscients que tot el que es llença a la sorra acaba al mar.

El vent i la corrent arrosseguen els plàstics a l'interior del mar, on es desfan i es divideixen RTVE Catalunya

El departament de Geociències marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona analitza els microplàstics. L'estudi, que coordina Oriol Uviedo, oceanògraf i investigador, està revelant que al Mediterrani hi ha més microplàstics del que es intuïen que hi hauria sent un mar tancat. Els microplàstics són tots aquells plàstics de menys de cinc mil·límetres, alguns són originàriament així de petits i d'altres són fragments de plàstics més grans que s'han degradat. Són molt perjudicials per als animals, que es poden ofegar o poden patir els efectes de l'alliberament de químics que els provoquen alteracions hormonals i s'està estudiant com afecten les persones, que els ingereixen sense saber-ho barrejats amb la sal marina o amb altres aliments.

La mida dels microplàstics els fa difícils de localitzar RTVE Catalunya

De moment, els primers resultats determinent que a les platges de l'àrea metropolitana és on més microplàstics hi ha. El projecte, que es pot seguir a les xarxes socials amb l'etiqueta #SurfingForScience, té la finalitat de determinar l'abundància i les característiques dels microplàstics en zones poperes a la costa.