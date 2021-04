La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) ha demanat a la Generalitat que permeti "reobrir urgentment la restauració nocturna", com ja ha proposat l'Ajuntament de Barcelona. En un comunicat, la FECASARM ha afirmat no entendre "com la Generalitat no permet encara servir sopars als restaurants i mantingui prohibit el servei als establiments més enllà de les 17 hores". Ha considerat que "això provoca que la gent es reuneixi en espais inadequats sense mesures sanitàries i sense control".

La Federació adverteix que "això deriva en contagis que al final acaba pagant la mateixa restauració amb l'allargament de les restriccions". Ha recalcat que les restriccions "estan causant danys irreparables amb pèrdues acumulades de prop de 13.000 milions d'euros i el 50% del sector en risc de tancar definitivament".

L'Ajuntament demana allargar els horaris de la restauració FECASARM ha defensat la petició de l'Ajuntament de Barcelona, qui ha demanat reobrir urgentment la restauració nocturna fins a les 23 hores. Aquesta petició va arribar ahir pel tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.