Sergi Grimau: "Fer esport Ã©s ideal per les persones amb discapacitat intelÂ·lectual"

Sergi Grimau ha visitat el plató del Desmarcats, dues setmanes després de ser escollit com a president de l'Special Olympics Catalunya per segona vegada. Ens explica com afronta el seu segon mandat i quina feina es fa als Special Olympics per incloure a la societat, a partir de l'esport, a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Tot gràcies a una abraçada "Jo vaig arribar a aquest món a través d'una abraçada. Un dels esportistes d'un Special Olympics em va abraçada al donar-li una medalla". Aquella abraçada "no es va produir perquè fos el Sergi Grimau o un altre esportista, sinó per pur agraïment" explica Grimau, que va ser jugador professional de bàsquet durant 13 anys. El ara president d'Special Olympics Catalunya ha volgut destacar que "l'esport és la via idònia per aconseguir una inclusió real en la societat de les persones amb discapacitats intel·lectuals". “��️@sergigrimau (president @SOCatalunya): "Vaig arribar al món dels 'Special' gràcies a una abraçada"



"Ells fan sempre el que senten, i no el que toca o pertoca" Sergi Grimau va voler reivindicar que "el fair play existeix de veritat en l'esport entre persones amb discapacitat intel·lectual". I destaca que "és la diferència bàsica respecte l'esport que jo he viscut, el professional". I més enllà de l'esport, Grimau remarca que "no fer allò que sentim, sinó el que toca és un dels grans mals endèmics de la nostra societat. Les persones amb discapacitat intel·lectual, en canvi, "fan sempre el que senten", afegeix. “��️@sergigrimau (president @SOCatalunya):

