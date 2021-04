El concert al Sant Jordi no va tenir impacte en la transmissió de la covid

Final feliç per l'experiment del Palau Sant Jordi, en el que un concert de Love Of Lesbian va reunir 5.000 persones sense distància de seguretat. Catorze dies després del concert, el passat 27 de març es conclou que només hi va haver 6 positius entre els gairebé 5.000 assistents, 4 dels quals s'haurien contagiat en una altra banda. Així ho han assegurat aquest dimarts els responsables sanitaris de la iniciativa, impulsada pels Festivals x la Cultura Segura.

01.13 min Incidència nul·la del virus al concert de Love of Lesbian | Nuria Alcalá





És la conclusió a què han arribat els investigadors de l'estudi clínic dut a terme durant aquella actuació, la primera multitudinària a Europa des de l'inici de la pandèmia, feta com a experiment o prova pilot.

La incidència acumulada en els assistents durant els 14 dies posteriors al concert ha estat de 130,7 casos per cada 100.000 habitants, menys de la meitat que la mitjana a la ciutat de Barcelona en el mateix període i per al mateix grup d'edat, que era de 295,5 casos/100.000 habitants.

El protocol de l'experiment que es va posar en marxa va ser molt concret. Al matí es va fer un cribratge a tothom que anés a accedir al Palau a través d'un test d'antígens que estava vinculat a la seva entrada d'accés a través d'una aplicació. Sobre el total, només va haver-hi sis persones que van donar positiu, als quals se'ls va retornar els diners de l'entrada i no se'ls va permetre acudir. Una vegada allí, la gent es va dividir en tres zones diferenciades amb una zona de restauració i uns banys separats de la pista. La distància de seguretat no era un requisit, la gent podia ballar, saltar i concentrar-se en un espai petit, això sí, sempre amb màscara i sense poder consumir en pista perquè no aquesta no es baixi en cap moment. Després del concert, els i les assistents van fer vida normal, és a dir, continuar complint les normes sanitàries però sense necessitat de fer quarantena.