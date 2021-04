Jaume Alguersuari, expilot de Fòrmula 1 entre 2009 i 2011, torna a sentir-se viu en el món del motor. El català va retirar-se de l'automobilisme al 2015 per falta de motivació. Sis anys després, s'ha pujat de nou a un kart i ha recuperat les sensacions que el van fer enamorar-se d'aquest esport. Al Desmarcats ens explica com se sent i quines són les seves aspiracions.

Com tornar a néixer

"Estic molt content de tornar-me a entrenar, de sentir-me competitiu", explica Alguersuari, que en aquest 2021 s'ha tornat a posar al volant d'un kart de competició. "M'agradaria fer el campionat del món a Suècia", ens explica, però remarca que no es vol marcar fites. El seu objectiu principal, diu, és el de "gaudir" i que el motor li pugui servir d'inspiració en altres aspectes de la vida.

A les curses, ens assegura que hi participarà "sense cap pressió". Promet que treballarà "fort i amb moltes ganes". I també reconeix que no es tanca cap porta. Si la seva tornada a la competició es profitosa diu que "per què no, més endavant, obrir-me a altres coses".

Una retirada per necessitat

"Va ser una qüestió de sentir papallones a dins", reflexiona Alguersuari. La seva marxa de l'elit de l'automobilisme va ser una necessitat personal, va "arribar a l'últim esglaó", explica. "Vaig obrir un nou capítol, que era la música". El pilot porta anys dedicant-se a la producció musical com a DJ amb el nom de DJ Squire. Diu que la tornada als circuits l'ha portat a "tornar a connectar amb l'automobilisme".

Sobre la F1

La Fòrmula 1 per Jaume Alguersuari és passat i explica que "ja no té res a veure" amb ell. Ens ha valorat, però, les opcions dels dos pilots espanyols participants. Sobre Carlos Sainz, elogia que "té el cap ben posat i és un gran gestionador de curses" i afegeix que és en un gran moment i que "encara no hem vist la seva millor versió".

D'altra banda, entén que el moviment de Fernando Alonso de tornar a l'elit "té a veure amb el canvi de reglamentació de la FIA de l'any vinent". Raona "que aquest canvi pot afavorir el seu equip per estar més endavant".