Els manifestants de la UB negocien amb els rectors després de dos dies de protestes

Els estudiants que ocupen l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB) des de dimarts al matí s'han reunit aquest dijous amb els rectors de les universitats públiques. A la reunió han demanat que signin el 'Compromís contra la crisi educativa' llançat pel moviment estudiantil.

“��UB CENTRAL OCUPADA.



El moviment estudiantil ocupem per exigir als Rectors que es comprometin a treballar per fer efectives les 5 demandes del Compromís.



La pública està en una situació límit i nosaltres som aquí per defensar-la.��



No marxarem fins rebre resposta. pic.twitter.com/z5Ee7b3jhd“