Quin temps acostuma a fer per Sant Jordi?

Hi ha diversos dies a l’any en què tothom està pendent de la previsió del temps amb molts dies d’antelació. La Diada de Sant Jordi és un d’aquests dies.

23 d’abril, un dia de primavera Aprofitant aquestes ganes que tenim tots de saber el temps per Sant Jordi, hem donat una ullada en com han estat les diferents Diades de Sant Jordi dels darrers 20 anys. I partint de la base de què el 23 d’abril és plena primavera, hem trobat diades de sol i bonança, i diades de pluja i fresca. Però us ho expliquem amb més detall, per zones i probabilitats.

Probabilitat de pluja per Sant Jordi Mapa de probabilitat de què plogui RTVE Catalunya Quina és la probabilitat què plogui la tarda de Sant Jordi? Al Pirineu i a les comarques gironines tenen entre un 50 i un 60% de probabilitat què la tarda estigui passada per aigua, perquè així ho ha estat en els darrers anys. En el cas de les comarques pirinenques, a causa de les típiques nuvolades i ruixats de tarda primaverals. A les comarques de Barcelona, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central i a les Terres de Ponent, la probabilitat de què plogui aquesta tarda baixa fins un 30 o 40%. Tot i això, hi ha hagut anys en què els paradistes de llibres i roses s'han vist sorpresos per algun ruixat. On és menys probable que plogui la tarda de Sant Jordi és a les Terres de l’Ebre on la probabilitat baixa per sota del 20%.

Fresca o bonança per Sant Jordi Mapa de probabilitat de què la temperatura sigui superior als 20 ºC RTVE Catalunya Cal abrigar-se per Sant Jordi? Acostuma a ser un dia fresc o fa bonança? Doncs la probabilitat de què les temperatures superin els 20ºC al Pirineu és molt baixa, per tant, a muntanya cal abrigar-se. A les comarques de Barcelona i del Camp de Tarragona està be sortir a mirar llibres i a comprar la rosa amb una rebequeta perquè tenim la meitat de probabilitats què sigui una Diada fresca o bé, de bonança. I on tenim més probabilitat de passar caloreta és a les comarques gironines, a la Catalunya Central, a Ponent i a l’Ebre on hi ha entre un 70 i més de 80% de probabilitat de què els termòmetres superin els 20 ºC.