Albert Ventura: "Hem d'amarrar la 7a posició"

Albert Ventura ens ha visitat al plató del Desmarcats. El jugador i capità del Joventut de Badalona ha analitzat el bon moment de l'equip verd-i-negre, que torna a lluitar per entrar als playoff de l'ACB de bàsquet. Actualment setens a la fase regular de la competició, Ventura marca com a objectiu "amarrar la 7a posició" i, si és possible, "enfilar-nos fins la 6a". De totes maneres, per entrar als playoff a la Penya li val acabar entre els 8 primers.

L'esperit verd-i-negre Albert Ventura forma part del Joventut de Badalona des de la categoria 'pre-mini'. Tota una infància i joventut de verd-i-negre que l'ha dut a ser l'actual capità de l'equip. Per això, defensar els colors del club "és el màxim, el meu somni des de petit", explica Ventura. I afegeix: "A Badalona, el bàsquet és com una religió". “��@albertventu14 (@Penya1930): "A Badalona, el bàsquet és com una religió"#Desmarcats22A, amb @marcmartintw

"El nostre ADN ens diferencia dels rivals" "Cada any aparèixen jugadors de la casa". En un bàsquet cada cop més dirigit a fitxar jugadors d'altres clubs, el Joventut de Badalona segueix mantenint la filosofia de formar bons jugadors del planter que puguin ser part del primer equip: "És el nostre ADN, que ens diferencia dels rivals". L'exemple més clar és el propi Albert Ventura, que ja acumula 11 temporades a la primera plantilla. “��@albertventu14 (@Penya1930): "El nostre ADN, que ens diferencia dels rivals, són tots els jugadors de la casa que tenim"#Desmarcats22A

