Catalunya rep les primeres 24.000 dosis de Janssen

Catalunya ja ha rebut les primeres 24.000 dosis de la vacuna de Janssen, tan bon punt el Ministeri de Sanitat n’ha reprès el repartiment a les comunitats autònomes. La intenció de Salut és administrar-les de forma immediata per avançar en el procés de vacunació contra el coronavirus: fonts del departament asseguren que les primeres dosis de Janssen es posaran aquesta mateixa setmana, a partir de dijous o divendres a les persones d'entre 70 i 79 anys.

Després d'analitzar els casos de trombes lligats a baixos nivells de plaquetes, l'Agència Europea del Medicament (EMA) continua recomanant l'administració de la vacuna desenvolupada per Janssen en entendre que els seus beneficis excedeixen els seus riscos.

Vacunar als nens?

També aposta per plantejar la vacunació als menors que són potencials portadors del virus. Per últim, recorda que per assolir la immunitat s'ha de vacunar globalment i no hem d'oblidar el tercer món, que viuen una situació molt diferent que la que tenim aquí.