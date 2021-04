Laia Sanz: Encara m'he de formar com a pilot de cotxes"

Laia Sanz ens ha visitat al plató del Desmarcats per explicar-nos els nous projectes de la seva carrera professional. La pilot de motos de Corbera de Llobregat està provant per primera vegada les competicions de cotxes, i no descarta fer-ho al Dakar 2022.

Motos i cotxes per al 2021 Després d'uns últims mesos complicats en què Laia Sanz ha patit la malaltia de Lyme, que la va debilitar molt, la pilot catalana està a prop de tornar al seu màxim nivell físic: "Des de l'estiu passat fins a final d'any vaig trobar-me molt malament, però ara ja soc a la fase final de la recuperació". “��️@LaiaSanz_ is back!

��La pilot de Corbera de Llobregat ens parla de la seva recuperació de la malaltia de Lyme al #Desmarcats21A



��️@marcmartintw

��@la2_tve

��@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOWPah pic.twitter.com/RnREju7VaI“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) April 21, 2021

"En cotxes, he d'anar pas a pas" Per primera vegada a la seva carrera, la pilot de motos està competint també en cotxes. Ho fa, amb Carlos Sainz com a company, als campionats de totterrenys sostenibles 'Extrem E'. Amb el Dakar 2022 a l'horitzó, competir en la categoria de cotxes és una possibilitat, però de moment Laia Sanz és prudent: "Encara m'he d'acabar de formar com a pilot de cotxes". “��️@LaiaSanz_: "Poc a poc... Encara m'he d'acabar de formar com a pilot de cotxes"



��@la2_tve

��@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOWPah pic.twitter.com/Yv0YXJMqbI“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) April 21, 2021