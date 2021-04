La Comissió de Salut Pública ha acabat rebutjant la proposta catalana d'espaiar la segona dosi de la vacuna de Pfizer fins a 8 setmanes en lloc de les 4 d'ara. Una decisió que avalaven els experts en vacunació que assessoren el Ministeri de Sanitat i que indiquen que després de l’aplicació del primer vaccí la mortalitat baixa fins a un 32%. El mateix informe apuntava que les hospitalitzacions també es redueixen en un percentatge similar i les infeccions en fins a un 26%.

Precisament, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat molt contrariat amb la decisió. Ha advertit que és una molt mala notícia per l'estratègia de vacunació.

"El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, critica la decisió de @sanidadgob de no ampliar a vuit setmanes l'aplicació de les dues dosis de Pfizer i Moderna. ��️ "És una mala notícia per l'estrategia de vacunació" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/O8yRB58wiO"

El secretari de Salut Pública de la Generalitat ha defensat aquest dimarts la necessitat d’espaiar fins a les vuit setmanes les dues dosis de les vacunes de Moderna i Pfizer per ser més efectius contra el virus. Argimon ha recordat l’alta eficàcia de la primera dosi i els efectes positius especialment pel que fa a la reducció de la mortalitat i els ingressos hospitalaris. En aquest sentit, advertia que si Sanitat donava el vistiplau a l’increment del temps entre les dues dosis es podria arribar a tenir protegit a tota la població de més de 48 anys a finals de juny.

L'EMA dóna llum verda a la vacuna de Janssen

L'Agència Europea del Medicament ha acabat avalant la utilització de les vacunes de Janssen. Com ja va passar amb AstraZeneca veu una relació amb els casos, molt rars, de trombosi que han afectat als Estats Units almenys vuit persones. Ara bé, argumenta que els seus beneficis són molt superiors als riscos. Com ja va succeir amb AstraZeneca s'inclourà un fulletó informatiu explicitant els seus possibles efectes secundaris.

El Ministeri de Sanitat està preparat per a distribuir "amb caràcter immediat" les dosis de Janssen per les comunitats autònomes, una vegada la companyia aixequi la seva recomanació de no administrar a Europa la seva vacuna, que ja ha rebut l'aval de l'Agència Europea del Medicament (EMA).

Així ho ha explicat la ministra Carolina Darias aquest dimarts en la seva compareixença al Senat, on ha conegut que la EMA ha confirmat que, pesi al "possible vincle" del fàrmac amb el desenvolupament de coàguls sanguinis molt rars, el balanç entre benefici i risc d'aquest preparat continua sent "positiu".