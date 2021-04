Isidre Rigau: "L'esport pot visibilitzar la sostenibilitat"

El director de Summa Sports Isidre Rigau ens ha visitat al plató del Desmarcats per explicar-nos la nova iniciativa que impulsa, relacionada amb la lluita contra el canvi climàtic i l'esport. Un projecte que es presentarà el proper dimecres 28 d'abril en la jornada "Esport sostenibilitat i emergència climàtica".

Com pot ajudar l'esport en la lluita contra el canvi climàtic?

Isidre Rigau ha posat aquesta pregunta sobre la taula: "Com pot ajudar l'esport?". El director de Summa Sports aposta per "donar visibilitat a aquests petits canvis sostenibles que hem de fer a la nostra vida quotidina", i creu que l'esport hi pot ajudar molt, per educar-nos en "com ens dutxem, com fem ús de l'aigua, com gestionem el plàstic... Aquestes petites coses, fetes per molta gent, són d'una gran importància".