Sanitat estudia enrederir la segona dosi com li demana la Generalitat

La Comissió de Salut Pública podria aprovar aquest mateix dimarts la proposta catalana d'espaiar la segona dosi de la vacuna de Pfizer fins a 8 setmanes en lloc de les 4 d'ara. Una decisió que avalen els experts en vacunació que assessoren al Ministeri de Sanitat i que indiquen que després de l’aplicació del primer vaccí la mortalitat baixa fins a un 32%. El mateix informe apunt que les hospitalitzacions també es redueixen en un percentatge similar i les infeccions en fins a un 26%.

Per seguir amb el calendari establert, Salut preveu rebre aquest dilluns 193.000 dosis de Pfizer. L’arribada d’aquests vials coincideix amb l’administració de les últimes vacunes d’AstraZeneca de què disposa la Generalitat. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que a partir del 26 d'abril s'incrementarà el nombre de dosis que arriben a Espanya de la vacuna de Pfizer i n'arribaran 1,7 milions a la setmana des de dilluns vinent i durant tot el mes de maig. La ministra de Sanitat ha argumentat que amb l'increment de dosis de Pfizer a partir de la setmana vinent l'objectiu d'haver vacunat el 70% de la població a finals de l'estiu "està l'abast de la mà".

Robert Güerri , cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'hospitalització COVID-19 de l'Hospital del Mar, afirma que tot l'esforç fet pels metges es comença a traduir en una millora i creu que: "Podem començar a veure el fi" . Assegura a més, que si no hem notat l'efecte de Setmana Santa, és per l'avanç en la vacunació.

El ritme de vacunació ha agafat embranzida i molts experts ja veuen la llum al final del túnel. La darrera setmana s’han administrat 300.000 vacunes i el 20,1 % de la població de Catalunya ja ha rebut la primera dosi. Salut ha superat, per tant, els dos milions de vaccins posats i la meitat de les persones de 60 a 65 anys ja han estat vacunades. El 6,4 % té també la segona dosi i el 6,6 % està immunitzada del tot amb la pauta completa, és a dir, haver rebut les dues dosis o bé només una en cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid-19.

L'EMA podria donar llum verda a la vacuna de Janssen aquest dimarts

La vacuna contra la Covid-19 de Johnson&Johnson tornarà a administrar-se aviat els Estats Units, segons el principal epidemiòleg del govern americà, Anthony Fauci. Fa unes setmanes les autoritats van recomanar una pausa després de detectar sis casos de trombosi cerebral en persones vacunades amb aquesta marca.

L’assessor mèdic principal del president estatunidenc, Joe Biden, va assenyalar en una entrevista a la CNN que l'aplicació de la vacuna "es reprendrà" divendres que ve.

L'EMA, per la seva part, està previst que es pronunciï aquest dimarts sobre els casos de trombosis sorgits entre els vacunats de Janssen en relació temporal amb la injecció. El Ministeri de Sanitat espera que es pronunciï en el mateix sentit que amb AstraZeneca, és a dir, que ordeni a la farmacèutica incloure la trombosi com un possible efecte secundari molt rar.