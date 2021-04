A La Metro hem estat al Parc de Collserola, on el 2020 ha augmentat el nombre de visitants considerablement com a conseqüència dels diversos confinaments pel coronavirus. Aquest fet ha portat la Generalitat a limitar les batudes de caça de senglars per controlar la superpoblació, per una qüestió de seguretat només se'n poden fer entre setmana.

Joaquim Zarzoso, president de la Federació de Caçadors de Barcelona, denuncia que la gent no coneix les normes i sovint no respecta els camins. També lamenta que de vegades els treuen les senyalitzacions de batuda, cosa que posa en perill tothom, i els insulten perquè desconeixen la funció de control cinegètic que té la caça.

La caça ha contribuït a controlar la població de senglars a Collserola, que ha anat augmentant en les darreres dècades fins a convertir-se en un problema per als pagesos i els habitants.

Els pagesos es queixen que els porcs senglars provoquen destrosses al camp que els suposen pèrdues econòmiques. També ocasionen accidents de trànsit. Per això, Josep Maria López, cap de Caça i Pesca de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, ens explica que si no es poden fer batudes, fan servir altres mètodes per extreure els animals de les zones que destrossen.

Els habitants de Sant Cugat del Vallès denuncien la proliferació de senglars al municipi i relaten ensurts i fins i tot atacs.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té en funcionament diferents sistemas per controlar els senglars. Gemma López, cap de serveis de Medi Ambient del municipi, explica que està prohibit acostar-se i alimentar els senglars, i que si els habitants ho necessiten tenen un servei de captura i gestió.

El sistema consisteix a capturar els senglars en unes gàbies que col·loquen a diversos llocs del municipi. Un cop que els animals són a dins els adormen amb anestèsia i tot seguit són eutanasiats. Abans d'incinerar-los prenen mostres de cada exemplar per poder detectar i traçar malalties. El sistema, segons Gemma López, garanteix el benestar animal.

Al municipi també es continuen fent aguaits nocturns, un sistema de vigilància i batuda selectiva supervisat pels agents rurals.