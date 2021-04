La demanda de menjar creix un 30% per la pandèmia

La Fundació La Caixa i el Banc dels Aliments han posat en marxa la campanya 'Cap llar sense aliments' per recaptar ajuts econòmics que permetin fer front a l'increment de demanda arran de la crisi provocada per la pandèmia. Des del febrer de l'any passat ha augmentat més d'un 30 per cent per la crisi social generada pel coronavirus. Les donacions es poden fer als caixers de CaixaBank, en línia o per Bizum.

01.07 min El Banc d'Aliments posa en marxa una nova campanya | Marga Esparza