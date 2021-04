(Música suave)

Créeme,

la magia está por todas partes.

También en la 'Gran Ciudad'.

Basta con buscar ese momento,

esa hora donde todo está aún por empezar.

Sal a estrenar el día.

Aprende a perderte...

...y encontrarás espacio incluso para la serenidad.

Daniel Landa se ha pasado media vida viajando a los confines del mundo,

pero en Madrid consigue desconectar,

porque aquí hay lugares donde uno puede sentirse aislado.

(Música viva)

También me gusta esta ciudad cuando despierta.

La calle es el escenario natural de sus vecinos.

Madrid es ese lugar donde uno siempre acaba volviendo,

tal vez, porque aquí cabe todo el mundo,

porque esta es una ciudad de puertas abiertas

donde nadie está de más.

Este es un lugar mágico,

donde puedes viajar en el tiempo,

o puedes subir al cielo.

Detén el paso

o camina sin rumbo fijo.

Encuentra algo de paz...

o vuélvete loco por un día.

Tú decides si caminas solo

o acompañado.

Busca tu lado salvaje.

Sé quien quieras ser.

Aquí... caben todos los sueños.

Sal a degustar el mundo.

Cualquier sabor que imagines está a la vuelta de la esquina.

¡¡Favorite!!

O quédate con lo de aquí.

Pero la auténtica identidad de esta ciudad está

en la forma de tirar las cañas:

el arte de parar el tiempo.

Madrid late en sus plazas...

y en algunas se siente el peso de la tradición.

Hay plazas que te dejan sin aliento.

(Pasodoble)

Esta es una ciudad para vivirla,

para recorrerla sin miedo.

Con esa pose madrileña, esa música de siempre,

esas ganas de echarse a bailar.

Déjate llevar...

por los vientos del sur en plena capital de España.

Todos somos madrileños si queremos,

aquí es fácil echar raíces a las que volver.

Y sin embargo...

algunas veces Madrid se acelera

y el viajero es incapaz de seguir el ritmo.

El alma necesita algo más de espacio.

Lo sabes,

quieres huir,

escapar de la rutina.

Comienzas a añorar lo que aún no has vivido...

y ya solo piensas en otros mundos,

en otras sensaciones.

A veces, Madrid entera se nos viene encima

y nos sentimos 'varados en tierra'

y anhelamos poner distancia para volver a echar a menos,

para alejarnos del ruido.

Hay veces que, sencillamente, necesitamos aire...

Y necesitamos mar.

(Música de cabecera)

(Música de cabecera)

(Música de cabecera)

CAPÍTULO I PASIÓN IBÉRICA

(Rumor de olas)

¿Es este el fin del mundo?

En la antigüedad creían que sí.

Fisterra, o Finisterre, significa el fin de la Tierra.

En realidad es un cabo situado en el extremo occidental de Europa.

Y hoy,

la costa, el océano y el cielo se conjuran para la despedida.

Dicen que en este lugar termina la Tierra y empieza el mar.

Dicen que Finisterre es el final del camino.

Sin embargo, para nosotros es el comienzo de la aventura.

Es el punto de partida de un viaje

que nos llevará a los confines de África.

Va a ser un año apasionante, os lo aseguro,

y arranca justo aquí, donde nace el Océano Atlántico.

(Música suave)

Hemos tardado más de tres años en preparar esta expedición.

Y aquí estamos, emocionados por la ruta que nos espera:

Daniel,

Camila,

Tato...

y yo.

Mi nombre es Vinsen y soy quien os contará esta historia.

El vértigo se hace presente

cuando los sueños están a punto de hacerse realidad.

Siempre he pensado que un mapa es la antesala de la aventura.

Y en el mapa de nuestras ilusiones

hemos trazado una línea que arranca en Finisterre.

Vamos a recorrer el litoral de la Península Ibérica,

pero para conocer los pueblos del océano,

hay que acercarse a las Islas Azores y también a las Canarias.

Después cambiaremos el mar por el desierto,

para cruzar los pueblos del Sahara,

desde Marruecos

a los paisajes perdidos de Mauritania.

Nos espera África Occidental,

donde recorreremos los países de la costa atlántica.

Visitaremos islas

y nos adentraremos en las comunidades del interior.

Vamos a ser testigos de rituales mágicos

y de danzas acrobáticas.

Queremos adentrarnos en la tierra del vudú

y alejarnos de las grandes ciudades.

Nos acercaremos al lado salvaje

y navegaremos algunos de los ríos más fascinantes del mundo.

Queremos alcanzar el corazón de África,

convivir con sus tribus de selva

y continuar camino hasta el sur.

Regresaremos al desierto

y descenderemos hasta el Cabo de las Agujas,

en los confines del continente.

Casi un año de travesía.

Esta es la idea, este nuestro plan de viaje.

Pero ya os adelanto

que a veces nada sale como uno había planeado.

(Música suave)

Durante los próximos meses,

deberemos acostumbrarnos a un nuevo estado natural:

la carretera.

Y de todos los caminos posibles,

hemos elegido empezar por “El Camino”,

así, con mayúsculas,

el que conduce a Santiago de Compostela.

Aunque hemos empezado el camino al revés,

también nosotros nos sentimos abrumados al llegar a la meta:

la plaza del Obradoiro.

(Música suave)

Hace más de mil años

que en este lugar se descubrió la tumba del apóstol Santiago

y comenzó una peregrinación de fieles

que continúa hasta nuestros días.

(Música suave)

Cada tarde, llegan los caminantes,

que han recorrido cientos de kilómetros.

A los momentos de emoción contenida les sobran las palabras.

Por eso, en esta plaza suele reinar el silencio.

Pero esta noche, no.

(Música gallega)

Porque nada detiene la fiesta en el día grande de Santiago.

A los pies de la catedral y sobre la Plaza del Obradoiro

está a punto de comenzar una noche mágica.

Si uno quiere conocer realmente la noche de Santiago,

creo que hemos venido el día oportuno.

(Música)

Desde hace quinientos años,

los fuegos del Apóstol Santiago iluminan la noche,

antes, con candelas;

hoy, con un espectáculo de color que enciende el cielo,

que nos hipnotiza a todos.

(Música y explosiones)

Es la magia de las noches compostelanas.

(Olas)

Cuando Galicia mira atrás,

encuentra un pasado celta levantado en piedra.

(Música suave)

En el siglo I antes de Cristo,

se construyó un pueblo fortificado

sobre una península asolada por las olas.

El Castro de Baroña era un lugar perfecto para evadirse.

(Música in crescendo y olas)

Hoy es posible viajar a la Edad de Hierro

y contemplar la puesta de sol

como lo llevan haciendo aquí los hombres desde hace dos mil años.

Algunos gallegos, nostálgicos de otros océanos,

se acercan para despedir el día.

Hay algo familiar, no sé...

es como si ya hubiéramos vivido momentos así.

(Música suave)

Nosotros también sentimos el embrujo

de un pueblo de la antigüedad que sigue mirando al mar.

(Música in crescendo)

Es hora de alejarse de la costa

y adentrarse en el interior de Galicia.

Entre los montes de la provincia de Pontevedra

se encuentra la localidad de Sabucedo.

Es un lugar apacible, con menos de cien habitantes.

(Campanadas)

Podría ser un pueblo más de la España rural...

pero una vez al año Sabucedo se transforma,

deja de ser la aldea tranquila

y se prepara para revivir una tradición insólita.

Algunos vecinos se convertirán muy pronto

en protagonistas de esta historia.

Son los “aloitadores”,

jóvenes capaces de doblegar a un caballo con las manos.

Al amanecer,

decenas de hombres y mujeres se dirigen a los montes.

El plan es rodear a los caballos salvajes,

desperdigados por todo el territorio,

y conducirlos al pueblo.

Y se trata de un territorio muy grande,

donde viven en semilibertad unos trescientos cincuenta caballos.

Jorge Casal es “aloitador” desde hace varios años.

Conoce bien el ritual.

Pero una cosa es localizar a los caballos

y otra bien distinta es conseguir cercar a las manadas.

(Música suave)

Míchel también pertenece a una familia de aloitadores.

Él dirige al grupo.

(Música)

Nos lo han dejado claro:

aquí no hay curiosos, ni turistas, ni cámaras.

Si subes al monte, debes participar, como todos.

Llevamos más cámaras que personal, ¿eh?

Pero también sabemos hacer así, ¿eh? ¡Bien!

-¡Entre Dani y yo!

-Haced un cordón por delante de San Martín.

Durante horas,

cientos de personas debemos seguir sus pasos,

vayan donde vayan.

(Música)

Los caballos no traspasarán la barrera humana.

(Música)

Por eso es tan importante mantener la cadena unida.

(Música)

Jorge, ¿cómo describirías tú ser un aloitador?

Un aloitador es un guardián de los caballos salvajes,

su trabajo va mucho más allá

de tres días en un espectáculo determinado,

que lo que sirve es para recaudar dinero

para lo que, después, la gente del pueblo hace todo el año,

que es lo realmente meritorio,

que es cuidarlos, protegerlos y velar por su seguridad.

Llevamos toda la mañana monte arriba, monte abajo...

¿por qué estamos haciendo todo esto?

¿Qué sentido tiene todo esto al final?

Nosotros vamos a capturar hoy todas las que podamos,

vamos a bajarlas al pueblo,

y, durante la celebración de la fiesta,

vamos a garantizar que todas salgan desparasitadas,

con chips,

saneadas las que tengan algún tipo de golpe,

y vamos a garantizar

que los animales vuelven a su vida en libertad

dentro de tres días,

muchísimo, muchísimo mejor de lo que han entrado.

Como en una fábula,

hombres y animales caminan juntos en la misma dirección.

Al día siguiente,

las calles de Sabucedo son testigo del paso de las bestias,

como acostumbran aquí a llamar a los caballos.

Y siempre terminan en el mismo lugar:

"El curro”.

(Tumulto y relinchos)

Mil ochocientas personas llenan las gradas.

Nadie se quiere perder

lo que está a punto de suceder ahí abajo.

La “Rapa das Bestas” es la expresión gallega

para describir el rapado de los animales.

Los aloitadores de Sabucedo no usan cuerdas ni palos

para reducir a los caballos.

Sólo sus manos...

y su coraje.

(Música vibrante)

Sobre la arena de "El curro”,

que es como llaman a este lugar los lugareños,

han conseguido reunir a doscientos caballos salvajes.

Como veis, esto no es ningún juego

y los aloitadores han de arriesgar su vida

para mantener una tradición con más de 500 años de historia.

¿Cómo va, bien?

Esto es la “Rapa das Bestas”.

Les cortarán las crines y la cola y los marcarán con microchips.

También los niños participan de la "Rapa das Bestas".

Ellos se encargan de los potros.

(Música viva)

Y, por supuesto,

hay mujeres aloitadoras.

(Música viva)

Cada año, varios jóvenes resultan heridos.

Las bestias, sin embargo, son sagradas.

Entras allí y hay una tensión tremenda.

Y en el momento que saltas sobre un caballo,

siempre lo repito,

que ya no hay orquesta, ni gritos, ni aplausos, ni miedo mismo,

se hace un silencio

y hay un momento ancestral entre el animal y tú y es...

mágico. Es mágico.

Quedan mil seiscientos caballos de pura raza gallega en el mundo.

La “Rapa das Bestas” ayuda a mantener viva

no solo la cultura de un pueblo,

sino también una especie en peligro de extinción.

(Aplausos y relinchos)

(Música viva)

Mañana, los caballos volverán libres a los montes,

mientras nosotros nos dirigimos al mar.

Hemos estado viajando en zigzag de la costa al interior de Galicia.

Ahora vamos a cambiar de transporte.

Un ferry nos llevará a las llamadas islas atlánticas.

Y nuestra primera parada son las Islas Cíes.

La verdad es que no parece un destino muy estresante.

Sólo se puede dormir en el camping de la isla.

El lugar está protegido del turismo de masas.

Y es que hay tiendas de campaña que tienen más de cinco estrellas.

Muchas más...

Aquí, el lujo se mide mirando al cielo.

(Música suave)

Una sugerencia:

procura madrugar.

(Música suave)

La playa de Rodas se ha convertido

en una de las estampas más cotizadas del litoral español.

Y, si quieres alejarte de los turistas,

siempre puedes perderte en el azul turquesa.

(Música suave)

Pero este archipiélago es mucho más que una playa.

Queremos recorrer la isla de Montefaro

hasta su punto más alto.

(Música suave)

A medida que ascendemos,

nos vamos asomando a los acantilados.

Y en cada recodo del camino hay ojos observándonos.

Aquí se encuentra

la mayor colonia del mundo de gaviotas patiamarillas.

(Música suave)

Apenas llevamos unos días de viaje,

pero Camila ya se ha enganchado a la ruta Atlántica.

Soy Camila, soy colombiana y soy la productora,

fotógrafa y bióloga de la expedición Atlántico.

Me motiva,

y me sueño cada uno de los lugares que nos vamos a encontrar

en este océano.

Este será el tipo de sorpresas

que nos encontraremos todos los días,

esto va a ser nuestro pan de cada día:

la incertidumbre, tratar de planear adonde vamos cada día;

vamos a tener muchos retos logísticos, técnicos...

de todos los tipos;

pero, bueno, iremos conectándonos con cada sitio,

con su magia, con su lenguaje,

y buscaremos la manera de encontrar las mejores historias

en cada uno de los rincones donde estemos.

El faro marca el final del camino,

pero para nosotros es el inicio de otro giro en la ruta.

Un nuevo ferry nos lleva hasta otra de las islas Atlánticas:

la Isla de Ons.

(Música suave)

También cuenta con una playa donde huir de la ciudad.

También tiene aguas cristalinas

y paseos junto al mar.

Pero esta es una isla solitaria, más agreste.

Este es el paisaje eterno de los pescadores,

la cruz de todos los inviernos.

(Música suave)

Poco a poco,

la población de Ons se va quedando desierta.

(Música suave y olas)

Y, de todos los habitantes,

solo hay dos que han permanecido aquí desde hace siete décadas:

Son Victoria y Cesáreo,

un matrimonio cuya historia se escribe

en los cinco kilómetros de largo que tiene la isla...

“Su” isla.

Cesáreo. Dime.

¿Cuánta gente vive en esta isla todo el año?

Todo el año vivimos yo y la mujer,

y tres de Parques y uno del faro.

O sea, viven aquí seis personas. Seis personas.

Pero vivir, vivir, que no estén trabajando,

solo usted y su mujer... Solo yo y mi mujer.

¿Hace cuánto que vive usted aquí?

Aquí vivo desde que nací, 76 años.

O sea, que nació usted aquí. Sí, nací aquí.

Bueno, entonces, me gustaría acompañarle a su casa,

¿podemos conocerla y conocer a su mujer?

.Sí, sí, sí Venga, pues vamos para allá.

Victoria, qué tal, como está.

No se levante, no se levante, por favor.

Me decía usted que no hay sitio mejor que este.

No, no, mejor no.

¿No? ¿Por qué?

Porque aquí hay de todo: pulpos, centollos, lo que quieras.

Si quieres, bajas ahí abajo y puedes comer broncos... de todo.

Y ustedes, ¿qué tal se llevan?

Por el momento...

por el momento, no hay problema.

Y ya han pasado, digamos una etapa de prueba, ¿no?

De más cincuenta años.

-Sí, más, 54 años. -58.

Y cuando salen aquí, al porche de su casa,

y ven estos acantilados y ven el mar...

-Hasta salgo a desayunar... ¿Aquí?

-Sabes dónde desayuna él?

Coge la taza y se arrima ahí...

-Siempre, siempre, siempre, siempre...

Y cuando, dentro de muchos años, ustedes no estén aquí,

¿quién va a quedar en la isla?

-En nuestra casa, las hijas y las nietas;

ya tenemos bisnietos, también.

Y ¿no vendrán aquí a vivir?

-No... quisieran, hacían por venir, pero claro...

-Tienen que trabajar.

(Música suave)

Para entender esta isla, es necesario alejarse un poco,

caminar hacia la costa más escarpada.

Aquí no hay playas ni turistas.

Sólo gaviotas y acantilados.

(Música suave y gaviotas)

En un sitio como este,

me pregunto qué debe de sentir alguien como Cesáreo

y como Victoria,

después de 77 años viviendo rodeados de mar.

Aquí, uno solo escucha el sonido de las gaviotas

o las olas estrellándose contra la roca.

Y, quién sabe, tal vez es ese el secreto de la felicidad.

(Música suave, gaviotas y olas)

Aquí seguirá esta pareja

que ha sobrevivido unida al paso del tiempo,

a la embestida del oleaje

y a la irremediable soledad de Ons.

(Música suave)

Hemos leído la última página de un libro irrepetible.

Y ahora nos dirigimos a un pueblo cuyas costumbres son desconcertantes

(Música de procesión)

Lo que está a punto de suceder en As Neves no se parece

a nada que hayamos visto antes.

Las imágenes religiosas acompañan un evento

que congrega a cientos de personas.

Hasta ahí, todo normal.

Pero en la misa, hay algo que llama nuestra atención.

Estamos a punto de asistir

a una de las tradiciones más antiguas y extrañas de Galicia.

Durante la romería de Santa Marta de Ribarteme,

algunos peregrinos representan su propia muerte.

Son personas que han superado situaciones límite,

que han estado a punto de morir.

Y esta es la forma que tienen

de agradecer a la Santa que siguen vivos.

(Campanadas)

Este año, ocho personas han decidido participar en la romería.

Desde el Santuario de Ribarteme,

cada uno de ellos es transportado en un ataúd.

(Música suave)

Los espectadores acuden al paso de los féretros,

en silencio.

La procesión tiene algo de siniestro,

pero, tanto los presuntos difuntos como sus familiares,

viven este momento con gran solemnidad.

(Música suave)

Esta romería se remonta a la Edad Media

y es considerada la más antigua de Galicia.

(Música suave)

Marta era la hermana de Lázaro.

Y ella fue quien suplicó a Jesucristo que lo resucitase.

Cientos de personas y fotógrafos de todo el mundo vienen

para acompañar a los muertos,

precisamente, para celebrar que están vivos.

Es raro, ¿no?

(Música suave y campanada)

El origen de la devoción a Santa Marta no está del todo claro.

Unas teorías apuntan

a la influencia religiosa del Camino de Santiago;

otras aseguran que proviene de las Cruzadas.

En cualquier caso,

la fe en este lugar puede ser sobrecogedora.

(Música suave y campanada)

En esta romería, la devoción está por todas partes

y se lo toman muy en serio,

no solamente los peregrinos que van en el ataúd,

sino que también hay penitentes

que están aquí por razones que, seguro, solo ellos saben.

(Música suave y campanadas)

La procesión termina de vuelta al santuario,

con los penitentes aliviados,

los devotos, renacidos

y el público,

satisfecho de ver cómo la muerte se ha paseado por el pueblo...

sin llegar a quedarse todavía.

Y nosotros, la verdad, necesitamos alejarnos un poco de aquí.

(Música viva)

Últimamente nos hemos movido a pie,

hemos usado los barcos

y hemos viajado con nuestros coches.

(Música viva)

No hace mucho,

nos asomábamos a los acantilados gallegos,

en las islas atlánticas.

Ahora, nos espera solo la carretera.

Dejamos España para adentrarnos en Portugal.

Continuamos hacia el sur,

cruzamos Oporto

y seguimos avanzando hasta alcanzar la capital.

(Música)

(Tranvía)

Hay lugares que se reconocen en los detalles.

(Suena un fado de Mariza)

En cada rincón,

en cada recodo,

está la firma de la ciudad.

Es una sensación inequívoca.

Nadie escapa a la nostalgia de Lisboa.

(Música suave)

De esta ciudad

han partido expediciones a los confines del mundo.

Y ya que vamos a estar unos cuantos meses viajando,

creo que debemos presentar respeto a los primeros exploradores.

(Música suave)

Lisboa puede ser un lugar monumental.

Aquí, donde reposa Vasco de Gama frente al mar,

es fácil encuadrar la grandeza y la quietud

del Monasterio de los Jerónimos.

(Música suave)

Pero yo sugiero abstraerse de los turistas,

contemplar sus maravillas sin prisa,

como si no hubiera nadie más alrededor.

A Lisboa no se puede venir de visita.

Si decides llegar a esta ciudad,

tienes que vivirla.

Una vez aquí, yo te recomiendo parar los relojes,

caminar sin rumbo fijo hasta perderte

y dejarte llevar por el ritmo del fado...

(Una mujer canta un fado)

El fado, sí, el fado nos ayuda a comprender este lugar.

En su melodía, reconocemos la saudade,

la nostalgia que acompañaba

a las familias antiguas de marineros y pescadores,

los que levantaron con esfuerzo este barrio,

sin planos ni instrucciones.

(Continúa el fado de la mujer)

En este laberinto de callejones

es donde reside la cultura más arraigada de la ciudad,

esa forma de entender la vida de puertas afuera.

(Continúa el fado)

No es un restaurante, ¿no? No, no...

Aquí se come bien, en Alfama, ¿no? Sí, sí...

Donde todo el mundo sale a la calle... ¿por qué?

¿Porque ha sido así toda la vida?

Y ¿qué es lo que está haciendo? A ver.

“Entrecosto”. Entrecot... al carbón...

Sí. Huele... lo hemos olido desde abajo,

mi cámara y yo. (La mujer ríe)

¿Cómo se llama usted? Sonia.

¿Sonia? Bonito nombre.

Obrigada.

(Sigue el fado)

Olvídate de las guías, apaga el GPS.

Aquí es mejor preguntar a los vecinos

o acercarte a las ventanas.

¿Dónde nos recomiendas ir, por aquí o por allá?

Estamos perdidos.

Para allá abajo, vas para la Calle San Miguel,

que va hacia el centro de Alfama.

Vale, o sea, que por ahí abajo. Sí.

¿Cuál es tu nombre? Luis.

¿Luis? Encantado. Venga, hasta luego.

(Sigue el fado)

¿Cuál es el plato estrella aquí, en Alfama?

No, todo no puede ser el plato estrella,

¿bacalao y sardinas?

Muy bueno, ¿eh?

¿Tú recomendarías a la gente que venga a tu barrio, a Alfama?

Esta es la capital de Lisboa Y de Portugal, también.

¡Pero no le des, hombre!

¡Vaya carácter tienen aquí, en Alfama!

(Termina el fado y aplausos)

Lisboa ha resurgido muchas veces.

Renació de la destrucción del gran terremoto del siglo XVIII.

Sobrevivió al incendio del Chiado,

a conquistadores y dictadores.

(Tranvía)

Tiene una de las historias más antiguas de Europa.

Mañana dejaremos la ciudad

con la sensación de que podremos volver...

para perdernos otra vez...

porque Lisboa siempre nos está esperando.

(Tren)

Es hora de salir de la ciudad y viajar al Sur.

Un ferry nos conduce hasta la Península de Troia.

Avanzamos sin prisas

por una carretera que cuenta con la compañía del mar.

Poco a poco dejamos atrás las playas del Alentejo.

Y eso nos lleva

hasta una de las regiones más turísticas de Portugal:

El Algarve.

A pocos metros de esta playa,

se encuentra uno de los mayores tesoros naturales del Algarve.

Para llegar hasta allí, es preciso alquilar un barco,

un kayak o una tabla de pádel surf;

solo que a esta hora no hay nada abierto,

así que nosotros hemos decidido ir nadando.

(Música suave)

El Algarve es el destino preferido de los portugueses.

Aquí se encuentran las mejores playas del país.

Pero ninguna puede compararse a la de Benagil.

(Música suave)

Nos hemos propuesto llegar antes de la marabunta de turistas.

Y, así, desembarcamos como náufragos

en busca de un paraíso para nosotros solos.

(Música viva)

Cuesta creer que allí abajo se extiende una playa

por la que hoy podemos perdernos.

(Música viva)

La verdad es que pegarse este bañito mañanero...

Es lo que tiene madrugar, ¿eh?

Hemos sido los primeros en llegar a este lugar extraño,

que es, a la vez,

una gruta con una bóveda y una playa.

Todo al mismo tiempo.

(Música suave)

La fuerza del mar y la resistencia de los acantilados

han forjado una de las grutas más hermosas del mundo.

(Música suave)

Benagil es, además, el final de nuestra etapa portuguesa.

Desde que dejamos Lisboa,

hemos recorrido el litoral de Portugal,

disfrutando de un verano despejado y de un mar omnipresente.

(Música viva)

Hemos avanzado hacia el sur del país

y es hora de volver a cruzar

la frontera sin frontera que nos devuelve a España.

(Música viva)

Y en la provincia de Huelva,

queremos adentrarnos en la mayor reserva ecológica de Europa.

Si queremos recorrer Doñana, debemos cambiar de vehículo

y visitar el parque con un guía local,

para no perdernos

en los 1200 kilómetros cuadrados de bosques, dunas y humedales.

Pero, en verano, las marismas se secan,

las aves emigran

y solo cruzan el territorio los ciervos y los barcos mercantes.

Con frecuencia, las dunas cubren los pinares

y esa misma arena...

llega hasta el Atlántico...

hasta una playa de sesenta kilómetros de largo.

(Música suave)

Nos estamos adentrando

en uno de los territorios más vírgenes de la Península Ibérica.

Y no solo es un refugio para las aves que llegan de África.

(Música suave)

Esta es la última patera que ha alcanzado el litoral de Doñana.

(Música suave)

El ser humano también busca en estas costas una oportunidad.

(Música suave)

Unos pocos hombres, de hecho, están anclados a esta playa

desde hace décadas.

Algunas familias de pescadores llevan aquí demasiado tiempo

como para marcharse ahora.

Enrique ha faenado en este lugar desde que era un niño.

(Música suave)

Él y su familia viven apartados del mundo,

como ascetas tejiendo el tiempo,

pescando soledades.

(Música emotiva)

El padre de Enrique comparte con él la casa, el oficio y el nombre.

Cuando yo me vine aquí, estaba yo con 19 o 20 años,

trajinando por ahí, por la orilla,

pescando con la gente... otro combate.

Pero ya me vine aquí, y ya esto es mío,

y vamos actuando.

Ya se ha retirado de la faena de la pesca...

Pero no abandona este lugar, ¿no?

No, hombre, no ¿Por qué?

Porque me da fuerza. ¿Ah, sí? ¿Fuerza para qué?

Porque yo me voy a andar... cuando termino con la red cada mañana,

me voy a andar y hago tres kilómetros andando,

tres pa’ allá y tres pa’ acá.

Y me da fuerzas en el cuerpo.

¿Y el espíritu? Hombre, claro.

A mí lo que me gusta es la tranquilidad, el silencio.

Voy solo y escucho un pajarito cantar o menearse

y esas cosas me encantan.

(Música suave y motor)

Mañana seguirán aquí,

con sus barcas preparadas para volver a la paz del mar,

hasta que la marea se lleve

el recuerdo de los últimos náufragos de Doñana.

(Música emotiva)

Pero este parque también alberga poblaciones

donde esa paz se transforma en un arrebato colectivo.

Estamos entrando en el Rocío.

Calles de arena, suenan las campanas,

gente por todas partes...

y eso significa que hoy es un día grande.

Y vamos a vivirlo.

(Campanillas)

El Rocío es una localidad difícil de clasificar.

Todo gira en torno a su Virgen,

custodiada en el templo más sagrado del pueblo.

Cada primavera, se realiza una romería,

acompañando a la Virgen por el Parque de Doñana.

Pero solo una vez cada siete años

se celebra el traslado de la Virgen,

desde el Rocío hasta la localidad de Almonte,

para que permanezca allí nueve meses.

Y hoy... es ese día.

¡Viva el Pastorcillo Divino! -¡Viva!

¡Viva la patrona de Almonte! -¡Viva!

¡Viva la madre de los almonteños! -¡Viva!

¡Que viva la Madre de Dios! -¡Viva!

(Aplausos)

(Salva)

Estamos a punto de vivir

uno de los momentos más tensos y más importantes de esta ceremonia:

es el salto a la reja.

Y los portadores están preparados para saltar esa reja

y conseguir el privilegio

de poder llevar a la Virgen del Rocío a Almonte.

El rito no es un juego, ni una actividad lúdica.

(Algarabía y gritos)

Aquí, todos se lo toman muy en serio.

La tensión se une al fervor religioso.

Aquellos que no aguantan la espera son expulsados sin contemplaciones.

Y de pronto...

la locura.

¡Sube, sube, sube!

(Griterío)

La devoción llevada al límite.

(Música suave y continúa el griterío)

El éxtasis de un pueblo

por transportar a la que llaman Blanca Paloma.

(Música suave)

Aquí, ahora, se vive un delirio casi místico...

un acto de fe,

una expresión de amor, al fin y al cabo,

un amor que no se puede explicar.

Se siente o no se siente.

(Música suave)

(Música emotiva)

A partir de este momento

los miembros de la expedición nos separamos.

Cada cual se pierde con su cámara.

No resulta fácil grabar mientras te arrastra la multitud.

En el exterior,

miles de personas reciben a su Virgen.

Acercarse a la figura más emblemática del Rocío

puede resultar peligroso.

Hombres mujeres y niños, todos, quieren tocar el manto de la Virgen.

Cada vez que se acerca, eso sí, genera empujones, golpes...

bajo un calor sofocante.

Pero es parte de la devoción y de la gracia de esta ceremonia.

(Algarabía)

Para muchas familias,

conseguir la bendición de la Virgen es casi una obsesión.

Los niños son llevados en volandas entre el mar de gente,

hasta que tocan el manto de la venerada figura.

(Salvas)

Todo merece la pena por un instante en contacto con la Virgen del Rocío.

¿Y para ti qué significa la Virgen del Rocío?

Pues para mí es parte de mi vida.

Está mi mujer, mi familia, mis hijos y la Virgen del Rocío.

-¿En el mismo nivel? En el mismo nivel.

Jesús, te veo agotado pero feliz. -Muy feliz.

Y veo que llevas, además, tatuada la cara de la Virgen.

La Virgen y aquí la ermita...

Tenemos enfrente a la Virgen, es verdad, y estás emocionado.

¡Me estoy emocionando yo! Cien por cien.

Me estoy emocionando yo... imagino lo que debes sentir.

Para mí es lo más grande del mundo, lo más grande, ni familia ni nada.

Lo más grande del mundo, después la familia.

Te lo digo de corazón, con una mano en el corazón.

Ahora a beber agua, a comer... Muy bien, a descansar,

que te lo has ganado, ¿vale? Espero veros.

Gracias. Hasta luego.

La devoción por todos lados, sin imposturas.

Un tipo auténtico.

(Campanadas, tumulto y salvas)

Aunque su culto es medieval,

en El Rocío llevan dos siglos cumpliendo una promesa

de la Guerra de la Independencia Española.

El pueblo se encomendó a la Virgen

buscando la protección contra los invasores franceses...

y se salvó.

Aún hoy, todos buscan su bendición.

(Música suave)

Los porteadores han pasado varias horas alrededor de la Ermita,

a casi 40 grados,

buscando su momento para cargar con la Virgen,

sintiéndose únicos entre la multitud.

Elegidos.

(Música emotiva)

Pero la verdadera ceremonia ni siquiera ha comenzado aún.

(Salvas y cánticos)

La tradición dice que, al atardecer,

se debe cubrir la figura con diferentes paños,

para protegerla del polvo del camino.

(Salvas, cánticos y algarabía)

Y así, como un milagro,

entre los últimos rayos de sol,

la Virgen está preparada ya para emprender su viaje.

Empieza la travesía, ¿no?

Toda la noche. ¿Cómo lo veis? ¿Bien?

¿Estamos a tope? ¿En forma? Hombre, por supuesto.

La noche va a ser muy larga.

La distancia entre El Rocío y Almonte es de tres leguas,

unos quince kilómetros,

entre los pinares de Doñana,

sobre la arena del camino.

(Música)

Una vez más, esa estampa celestial,

como de aparición divina.

Los porteadores, hombro con hombro,

siguen entrando a cargar una talla que a cada metro pesa un poco más.

Bien pensado,

arrastrar el equipo de cámara no es para tanto.

La noche se nos está haciendo larga.

Estas luces indican que estamos casi en la mitad del camino.

Pero aquí no decae el ánimo: la gente sigue cantando

y eso también nos anima a nosotros

a continuar hasta el final.

A estasalturas ya sabemos

que en Andalucía se vive la fe con un sentimiento visceral.

(Música suave)

Hoy,

medio millón de personas participa en la peregrinación a Almonte.

Medio millón de fieles cantando a una Virgen que, un día,

les protegió de la muerte.

Todo lo que envuelve al Rocío es exagerado...

es incomprensible;

tal vez por eso...

resulta poético.

Estoy agotado, lo admito.

Llevamos casi veinte horas siguiendo los pasos de una Virgen,

en una ceremonia que, siendo de fuera,

uno, sinceramente, no acaba de comprender del todo.

Pero también es imposible escapar de esa sensación de fervor religioso

y de emoción de toda la gente que participa en ella.

(Música suave y salvas)

La Virgen del Rocío ha llegado a su destino.

Dentro de nueve meses regresará a su ermita.

Nos conmueve la forma en que la gente se aferra a su historia.

(Música suave)

Lo hemos visto por todo el litoral ibérico,

esa misma pasión,

esa fe.

En el coraje de los aloitadores,

en los audaces que tientan a la muerte,

en los ascetas de las islas perdidas

y en este peregrinaje de almas entre los pinares...

esta romería eterna...

esta inexplicable devoción.

(Música suave)

(Música viva de la cabecera)