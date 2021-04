L'Audiència de Barcelona condemna a tres dels quatre processats per la violació múltiple del 3 de febrer de 2019 al barri de Can Feu de Sabadell, on haurien participat fins a sis persones. El tribunal imposa 31 anys de presó per a un d'ells, considerat un dels tres autors materials de l'agressió. Els altres dos homes que van violar la jove no han estat jutjats perquè un està fugat de la justícia i a l'altre no se l'ha arribat a identificar mai. Durant el judici a l'Audiència també estaven acusats tres homes més, assenyalats com a còmplices de la violació. Dos d'ells han estat també condemnats a tretze anys i mig de presó, mentre que el darrer ha estat finalment absolt en no poder-se demostrar la seva presència al lloc i l'hora dels fets.

L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, recorrerà la sentència respecte al processat que ha estat absolt i assegura que va ser ell mateix qui va afirmar que va dormir a la nau durant l'agressió. Consulta la sentència aquí.

Durant el judici, els pèrits van situar els acusats de la violació múltiple a Sabadell al lloc dels fets i el fiscal va considerar provat que no hi va haver consentiment i que es tractava d'una violació múltiple. Amb totes les proves a la mà, el fiscal, Eduardo Gutiérrez, que en una sessió del judici va sotmetre a un dur interrogatori la víctima, considera que no hi cap evidència de consentiment i que "hi va haver una violació grupal".

Seqüeles psicològiques La víctima de la violació va relatar durant el judici la brutalitat de l'agressió sexual, en què assegura que hi van participar tres persones de manera activa. La noia, que llavors tenia 18 anys, sortia d'una discoteca de matinada quan un home se li va acostar per l'esquena, la va agarrar pel coll, la va posar contra la paret i la va agredir sexualment.



Ha relatat com va ser arrossegada fins a un local on hi havia cinc individus més -tots d'entre 25 i 30 anys-. "Tenia molta por, no sabia si m'anaven a matar", ha explicat en la primera sessió del judici. Al voltant de les 7.30 hores la jove va aconseguir escapar i va demanar ajuda a uns veïns que sortien del seu garatge. Al judici ha explicat que tot i que estava tremolant i paralitzada, tres homes la van penetrar vaginalment, la van obligar a fer fel·lacions i un d'ells també la va penetrar analment. La víctima s'ha mostrat colpida dels fets i ha explicat que pateix seqüeles psicològiques des d'aquella nit.

Els pèrits ubiquen dos dels acusats al lloc dels fets Els pèrits van ubicar almenys dos dels quatre acusats de la violació múltiple de Sabadell al lloc dels fets. Jawad B. seria l'home que va assetjar la víctima a un bar de Sabadell i se la va emportar al local ocupat de Can Feu. El visionat de les càmeres de seguretat i l'interrogatori dels Mossos d'Esquadra al mateix Jawad ho corroboren. L'endemà dels fets, la policia també va trobar una empremta "molt recent" d'un altre acusat, Redouane O., a l'habitacle on van violar la noia. D'altra banda, l'anàlisi de les dades del mòbil de la jove també la ubiquen al lloc. El peritatge mèdic ha confirmat que la víctima presentava diverses lesions, inflamació de la vagina i restes d'esperma compatibles amb la violació.

Les càmeres de seguretat confirmen la veritat El relat de la nit del 2 al 3 de febrer de 2019 que va fer dimarts la víctima, a la primera sessió del judici, te un primer moment incòmode al bar Sabadebidoo, quan va explicar que dos nois magrebins l'assetjaven. Les càmeres del local van confirmar el contacte de la noia amb aquests nois, segons ha detallat aquest dimecres la pèrit que es va encarregar del visionat.



"Quan la noia marxava del local un d'aquests individus estava assegut al carrer, davant de la porta, i quan la víctima va sortir ell va començar a caminar en la mateixa direcció", ha explicat l'agent. Un altre agent ha afegit que, en una altra càmera d'una entitat bancària, es torna a veure al noia i, pocs metres darrere, el noi que la seguia.



Segons l'explicació de la víctima i les proves aportades pels Mossos d'Esquadra, aquesta persona seria Jawad B., que va ser detingut l'endemà mateix dels fet al local ocupat on va tenir lloc la violació. El 4 de febrer, una patrulla va acompanyar la víctima a fer el recorregut de la nit anterior i, un cop van arribar al lloc, van topar amb Jawad.



L'agent que el va detenir ha explicat que el mateix acusat va reconèixer haver estat la nit anterior al lloc dels fets i que va veure molts nois entrant i sortint d'una de les habitacions. A més, la víctima va reconèixer la seva veu. "El vam informar que quedava detingut i en aquell moment va deixar d'entre l'idioma", ha explicat l'agent.



De fet, la llengua ha estat també un element molt present al judici, ja que els acusats han sol·licitat una intèrpret, que ha anat traduint totes les intervencions que hi ha hagut al llarg de les dues sessions. Tot i això, diversos testimonis, inclús propers als acusats, han afirmat que entenen perfectament el castellà.

Empremtes en el lloc dels fets Una altra de les proves recollides l'endemà dels fets va ser una empremta que es va trobar en una vitrina del local on van violar la jove. En el seu informe, del que s'ha ratificat, l'agent encarregat de la prova va identificar aquella empremta com la de Redouane O., un altre dels acusats.



"En un lloc amb tanta brutícia i manca de manteniment, que es reveli una empremta amb tanta nitidesa, vol dir que és molt recent", ha dit el perit, el que ubicaria l'acusat al lloc dels fets en el moment de la violació. Durant l'escorcoll també es van analitzar altres objectes però el resultat no ha transcendit durant aquesta la sessió del judici.



Per la seva part, els professionals de l'hospital Parc Taulí de Sabadell que van atendre la noia han confirmat que presentava diverses lesions, així com restes d'esperma al coll de l'úter. La pèrit que juntament amb el metge forense va explorar la jove ha assegurat que el seu relat era "coherent" amb el seu relat. Els pèrits també han descrit un quadre "sever" d'ansietat.



El ministeri públic sol·licita que entre tots paguin 60.000 euros a la víctima en concepte de danys físics, psicològics i morals.Aquest dimarts també declararan els testimonis --un total de 18-- i per al dimecres estan previstes les proves pericials, els informes de les parts i les conclusions finals.