Sara Carmona: "La frustració forma part dels reptes"

Avui al Desmarcats ens ha visitat la Sara Carmona, docent i entrenadora personal. Quan va deixar la natació a nivell nacional i internacional es va llicenciar en Ciències de l’activitat física i l’esport i és professora en un centre d’ensenyament esportiu, on prepara futurs entrenadors. Tot i això, el seu principal compromís està vinculat amb l’esport femení. A través de les xarxes socials ensenya i motiva a que les dones facin esport per fomentar bons hàbits saludables i és una inspiració per a milers de persones.

La clau és la motivació La Sara Carmona acaba de publicar el seu nou llibre "Arriba: el reto eres tú", on enfoca la vida com un repte personal. Anima a la gent a canviar aspectes de la seva vida per fer-la més saludable. Nosaltres hem acceptat el repte. Però, com ho fem? "La motivació és essencial. Hem de buscar els petits objectius que ens facilitin aixecar-nos del llit a les set del matí per fer esport. Hem de donar-li sentit als nostres reptes", ens ha aconsellat. “��️ "Hem de donar-li sentit al propòsit que volem aconseguir"



�� La Sara Carmona ens presenta el seu llibre #arribaelretoerestú



�� https://t.co/O0ufTOWPah | #Desmarcats14A

�� @la2_tve i @radio4_rne pic.twitter.com/3BncBtETs1“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) April 14, 2021

Hem d'aprendre de la frustració És normal que, a vegades, no poguem aconseguir tots els nostres propòsits, però no ens hem d'ofuscar. La Sara recepta una nova manera de veure les coses: "La frustració forma part dels reptes. Tot és un aprenentatge. I no només passa a la vida esportiva, si no també a la personal. Hem d'aprendre dels errors, així podrem tornar a enfrontar-nos als problemes amb l'experiència que hem guanyat prèviament", ha dit. “��️"La frustració forma part dels reptes"

“ “hokliii �� La Sara Carmona és entrenadora personal, docent i coach. Compta amb 75.000 seguidors a Instagram (i 25.000 subscriptors a Youtube.



�� https://t.co/O0ufTOWPah | #Desmarcats14A

�� @la2_tve i @radio4_rne pic.twitter.com/gUQTLE6p1m“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) April 14, 2021