Chuso García Bragado: "Als atletes olímpics ens vacunaran el maig, amb la Jenssen"

Hem estat esperant amb tantes ganes els Jocs Olímpics d'aquest estiu que potser no ens hem adonat de l'altre significat d'aquesta competició:aquest estiu direm adéu a grans llegendes de l'esport espanyol. Un d'ells, el Chuso García Bragado. El marxador s'acomiadarà de l'esport en els seus vuitens JJOO, amb 51 anys, tot un rècord en el nostre país.

Uns Jocs diferents

Per motius que tots coneixem, l'organització de la cita olímpica de Tòquio ha pres mesures excepcionals: no hi haurà cap tipus de contacte entre els atletes i l'exterior de l'anella, hi haurà un tant per cent de públic molt controlat i no podran assistir-hi aficionats que no resideixin al Japó. Chuso García Bragado coincideix en el fet que no serà el mateix: "No seran els Jocs que tots recordem. Serà completament diferent, però l'important és que puguem ser-hi", ha assegurat.