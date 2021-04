Cada año, MasterChef nos permite conocer historias que nos emocionan e, incluso nos inspiran. Robin, uno de los candidatos a convertirse en aspirante del talent culinario, ha tenido una cálida acogida entre los usuarios de las redes sociales. Tiene 25 años y venía desde Ciudad Real para demostrar que podía ganar uno de los delantales. Se enfrentó, para ello, a la tensión del momento. “Estoy intentando mantener los nervios”, confesó.

Llegó a las cocinas con paso firme y decidido a conquistar a los jueces con sus “Flores de bacalao”, en este caso, saladas. Apostó por convertir un plato tradicionalmente salado en uno dulce. De esta manera, mezcló la masa de flor con la masa de buñuelo de bacalao. “A mí me parece que lo ha peleado muchísimo”, explicó su pareja, Lucía. Tanto ella como el padre de Robin asistieron a la presentación del plato ante los jueces desde la pecera. Pese a que recibió dos síes por parte de Jordi y Samantha, Pepe consideró que no era “su momento para estar en MasterChef”. Las flores no acabaron de convencer a los jueces, pero sí lo hizo su historia.

Robin confesó que era un chico transexual y que había descubierto la cocina a raíz del inicio de su proceso de transición. “Aunque tenga 25, me he pasado 23 completamente perdido”, resaltó en su vídeo de presentación. El apoyo de su pareja ha sido fundamental este último año y medio. Tanto que afirma que el proceso de transición lo han vivido juntos. “Todas esas piezas de 23 años que no sabía qué hacer con ellas, de repente encajaron”. Su padre se mostró “orgullosísimo” de su hijo y de que hubiera llegado hasta la fase final del casting de MasterChef 9. Desde que muestra cómo se siente, Robin ha conectado con la música y con la cocina, hasta el punto de que afirma que es un mundo que le llena. A pesar de que no ha conseguido hacerse con uno de los delantales, ha afirmado que al año que viene volverá a presentarse y que se va a preparar muy bien para convertirse en aspirante de MasterChef 10.