La quarta onada de la pandèmia continua creixent a Catalunya. Tal i com ja va succeir aquest dilluns, quan es compleix una setmana de Setmana Santa, tant la velocitat de propagació del virus com el risc de rebrot segueixen disparant-se.

En les darreres hores la Rt ha escalat fins al 1,19 (+0,16), després que ahir superés la barrera de l’1. També el risc de rebrot escala de forma ràpida. Aquest dimarts ha crescut 47 punts més i s’enfila fins als 304. Pel que fa a la situació als hospitals, si bé el nombre d’ingressats s’ha reduït fins als 1.751 (-12), els llits a les UCI no es buiden (+3) i ara hi ha 518 crítics. D’altra banda, hi hagut 23 morts.

Indicadors de la covid-19 a Catalunya / SALUT

Tres o quatre dies més de creixement Els epidemiòlegs esperen que la velocitat de propagació continuï creixent durant tres o quatre dies més, fins a un índex de 1,36, per efecte de l'augment d'interaccions socials durant Setmana Santa, i que a partir del pròxim cap de setmana pugui començar a descendir, amb el que la quarta ona seria molt més atenuada que les anteriors. 07.06 min Abadías: "L'edat dels pacients crítics ha baixat fins als 65 anys de mitjana" Des de l'inici de la pandèmia, a la fi de febrer de 2020, el nombre total de casos confirmats a Catalunya per tota mena de proves és de 618.724, dels quals 1.524 es van diagnosticar ahir. En els últims 7 dies s'han confirmat amb proves PCR o test d'antígens un total de 10.521 contagis, la qual cosa suposa una mitjana de 1.521 infectats diaris, una mitjana que va creixent i per sobre dels 1.000 que es considera el llindar per a poder fer una bona traçabilitat dels contagis.

La positivitat es redueix al 7,45% La positivitat, és a dir, el percentatge de positius en proves PCR i test d'antígens, se situa en el 7,45%, 42 centèsimes menys, l'únic indicador que millora, però encara molt per sobre del 5% que l'OMS assenyala com a llindar de control de l'epidèmia. En aquest sentit els experts coincideixen que fins que el pla de vacunació no estigui molt més avançat dificilment es reduirà la propagació del virus i seguirà sent necessari reduir els contactes socials. Espanya destinarà les primeres vacunes de Janssen a les persones d'entre 70 i 79 anys

Risc de rebrot per comarques Quant a les comarques, les que tenen un major risc de rebrot (EPG) són: Pallars Sobirà (1.123)

Pla d'Urgell (933)

Alt Urgell (927)

Alta Ribagorça (860)

Moianès (843))

La Garrotxa (830) Només el Montsià (81) està per sota del llindar de risc alt de 100 punts EPG, mentre que el Barcelonès se situa en els 294.