Rosa Pedrosa i Xènia Pérez (RCDE): De pagar a cobrar per jugar

El 21 de març de 2021 s'ha celebrat el 50è aniversari de la fundació de l'equip femení de futbol del RCD Espanyol. Per parlar sobre aquell primer conjunt i per comparar-lo amb el d'ara hem parlat amb la Rosa Pedrosa, exjugadora, i la Xènia Pérez, actual jugadora blanc-i-blava.

L'any 1971, quan es va crear l'equip, la Rosa va " canviar de feina perquè no podia anar als entrenaments". La Xènia explica que de "barrera cap ni una. Jo ho tenia molt clar i diguessin el que em diguessin tampoc m'afectava". Tot i que " els comentaris sempre s'han escoltat i avui en dia encara s'escolten, però això és no fer-ne cas".

Tant la Rosa com la Xènia van viure de forma diferent el moment en què comuniquen al seu entorn més proper que volen dedicar-se al futbol femení . La mare de la Rosa va ser qui la va apuntar-la davant la seva sorpresa, perquè "ella era la persona que em deia que allò del futbol era de 'xicotot' ". En canvi l'entorn de la Xènia ja s'ho esperava "perquè ella sempre pensava en futbol i sempre han estat al meu costat , i segueixen estant-hi avui en dia".

De pagar a cobrar per jugar

En els primers anys de vida de l'equip femení les seves integrants van haver de pagar totes les despeses per poder seguir jugant. La Rosa explica que als "desplaçaments, per als camps d'entrenament, ... nosaltres posàvem els diners". En el cas de la Xènia va haver de pagar l'escola de futbol quan era més petita però "avui en dia no".