A l'últim capítol d'' Helvètica ', la música no va parar ni un moment! Va estar dedicat a l'estreta relació que han mantingut des de sempre el disseny i la música i la Flora Saura ens va portar fins aquelles persones que, a casa nostra, l'han fet créixer.

La seva primera parada va ser amb en Xavi Forné, músic i dissenyador de l'Error! Design. Des de petit ha estat vinculat a la música com a guitarrista i de gran va començar a involucrar-s'hi des del disseny, amb la creació de pòsters i flyers. Amb poc temps, el seu estil únic el va portar a dissenyar els cartells de concert dels seus propis concerts, els de les bandes que tocaven a la ciutat i fins i tot aquells de grans artistes internacionals que feien parada a Barcelona en les seves gires internacionals. Com va ser el cas de The Black Keys, de qui també vam poder saber les premisses que li van donar a l'hora de dissenyar el seu cartell.

Pau Vallvé al capítol d''Helvètica' dedicat al disseny i la música cropper

La següent parada va ser amb el Pau Vallvé, un dels músics més reconeguts de casa nostra, però que no sempre ho ha tingut fàcil. Ens va explicar que va deixar la música i es va desvincular de la indústria fonogràfica, però, tot i això, va acabar fent un disc pel seu aire: amb portada pròpia i, fins i tot, havent de fer ell mateix les 2.500 còpies que el públic li va demanar. També ens va parlar de les seves portades preferides per part d'altres artistes: 'Transa' de Caetano Veloso, 'Is this the life we really want' de Roger Waters, 'In rainbows' de Radiohead i l'homonim de Placebo.

Amb Pol Rodellar, escriptors i dissenyador de portades amateur, vam anar a Discos Paradiso. Ens va parlar del pes que té l'estètica dels vinils i de les portades segons el gènere musical: en el punk hi ha una estètica molt recurrent, fosca i descuidada. En el trap, les portades fins i tot són animades, brillants i també recullen les característiques del gènere. Com a baixista de Mujeres, sense ser dissenyador, també ha creat les portades dels seus treballs discogràfics o els cartells dels seus concerts.

Pol Rodellar al capítol d''Helvètica' dedicat al disseny i la música cropper

A l'estudi Coure, el Lluís Campos i la Júlia Gaspa ens van explicar que sempre els ha agradat la música i és aquí on la seva carrera com a dissenyadors els ha portat. Alguns dels seus treballs més destacats han estat la direcció d'art i els crèdits del videoclip 'Generation of the young flesh' de Carlota Flâneur; el de 'Reflexe' de Ferran Palau; o el del tema 'Presión' de Sandré.

Estem més que acostumats a veure portades de vinils, de discos i fins i tot de gires en DVD. Però sabíeu que no van existir com a tal fins al 1940? El pioner a dissenyar una portada de vinil va ser Alex Steinweiss de Columbia Records! L'èxit va ser tan gran que les vendes del segell van augmentar un 800%. L'Òscar Dalmau també ens va parlar d'altres dissenyadors de portades que van revolucionar, a casa nostra. Com és el cas de Jordi Fornas que, a més de dissenyar portades de llibres, també es va endinsar en el món de la música i va fer algunes de les portades més reconegudes de la discogràfica Edigsa. O en Francesc Guitart, dissenyador del segell Concèntric, especialitzada en pop i rock català.

La Júlia Solans ens va parlar de Daniel Johnston: un músic amb una veu peculiar, gairebé desafinada, però amb una personalitat molt marcada, especialment en les portades dels seus treballs d'estudi. Des d'un principi, en elles barrejava personatges de la cultura pop, amb un estil infantil. I, tot i que la seva popularitat va créixer fins a impressionar David Bowie i Kurt Cobain, no va deixar de seguir el seu estil despreocupat i esbojarrat amb què va començar.