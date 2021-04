Nou entrebanc en el pla de vacunació. Johnson & Johnson retardarà el repartiment de la seva vacuna a Europa després de la suspensió cautelar ordenada per les autoritats als Estats Units a causa de diversos casos "rars i greus" de coàguls.

“Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.“