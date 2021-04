Empitjorament dràstic dels indicadors per l'efecte Setmana Santa

Els efectes de la mobilitat durant la Setmana Santa són cada vegada més evidents en els principals indicadors epidemiològics. Aquest dilluns hi ha hagut un increment dràstic tant de la velocitat de propagació del virus, que torna a superar l'1, com del risc de rebrot, amb una escalada de 31 punts en només 24 hores. Mentrestant, els hospitals continuen omplint-se i les UCI ja tenen 515 pacients crítics. Els experts temen la saturació.

La velocitat de propagació del virus (Rt) ha repuntat al 1,03, dotze centèsimes més, mentre que el risc de rebrot puja a 257 (+31), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies també s'incrementa i passa de 247,80 a 250. En les últimes hores s'han declarat 918 nous casos (-731).

Més de 500 pacients greus

La principal preocupació de l'arribada d'aquesta quarta onada són les UCI, molt plenes i que no deixen de sumar pacients: durant el cap de setmana s'ha passat dels 495 crítics de divendres fins a 515 d'aquest dilluns. S'ha superat així la barrera dels 500, a partir de la qual la desprogramació d'activitat no Covid pot començar a ser generalitzada als hospitals.

La investigadora del grup de recerca Biocom de la UPC, Clara Prats, alerta del ritme ascendent dels ingressos. En una entrevista a L'Informatiu de TVE Catalunya, assegura que la setmana vinent s'arribaran als 600 llits d'UCI ocupats. Ho atribueix a la nova variant britànica del virus, més contagiosa però també més perillosa. Pel mateix nombre de contagis que hi havia abans, assegura, ara hi ha molta més gent que entra en una unitat de crítics. I alerta que ara són persones d'entre 50 i 70 anys, que són les que no estan vacunades encara.

D'altra banda, el grup Biocom estima que la vacunació ha estalviat un 60% de morts i un 20% de crítics, així com un 30% en termes d'hospitalització.