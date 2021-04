Torna el confinament comarcal a Catalunya durant 11 dies

A partir d'avui torna el confinament comarcal, una mesura que el Govern havia decidit eliminar el 15 de març. L'evolució negativa de les dades epidemiològiques han obligat al Procicat a fer marxa enrere. La mesura va entrar en vigor ahir a mitjanit i durarà, almenys, fins al 19 d'abril.

La consellera Vergés ha justificat aquesta decisió per la "preocupant ocupació de les UCI" i ha reconegut que la tendència és negativa i podria provocar noves restriccions durant els pròxims dies. Unes mesures, ha dit, que seran "el més adients i justes possibles"

En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, el confinament també serà comarcal i, per tant, es descarta el plantejament de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es permetés la mobilitat per l'àrea metropolitana. Alba Vergés no descarta que es pugui aplicar, però creu que hauria de ser una reclamació del conjunt de poblacions metropolitanes.

Tenir entrades culturals o reserves no seran excepció

La normativa del confinament preveu la mobilitat fora de la comarca per activitat considerada essencial, com la la laboral o per anar al metge, així com algunes excepcions concretes. Estan permeses les excursions o colònies amb el grup bombolla i també la mobilitat fora de la comarca per participar en les competicions esportives autoritzades. En canvi, el subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, ha confirmat durant la roda de premsa que la mobilitat cultural -per exemple, per anar al teatre o a un concert- o la turística no seran excepcions permeses per saltar-se el confinament comarcal.

“�� Missatge de Protecció Civil per a qui tingui entrades d'espectacles comprades amb anterioritat o reserves d'hotel.



A partir de divendres no serviran d'excusa per saltar-se el confinament comarcal | @RTVECatalunya pic.twitter.com/n7S2bU8yew“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) April 7, 2021

Així, tot i que algú ja disposi d'una entrada o una reserva en un allotjament d'una altra comarca per aquest cap de setmana, per exemple, no es contempla que en pugui gaudir. "No està especificat com a excepció", ha dit. Ni Salut ni Interior han confirmat cap tipus d'ajuda específica ara per ara per als sectors afectats.