Catalunya supera els 450 pacients greus per coronavirus

Els hospitals no es buiden, tot el contrari. El nombre de malalts de Covid hospitalitzats segueix augmentant, fruit de l'increment de contagis dels últims 15 dies. Ara hi ha ingressades 1.712 persones, quatre més que ahir, de les quals 458 estan greus a l'UCI (+13). És el mateix nombre d'ingressats greus que hi havia el passat 11 de març.

És el dotzè dia consecutiu en què puja el nombre de pacients greus ingressats a les UCI des del passat 26 de març, quan es va aconseguir el mínim de 392 malalts greus al final de la tercera onada.

Indicadors de la covid a Catalunya RTVE Catalunya

La propagació del virus va a la baixa No obstant això, segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest dimecres pel Departament de Salut, la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) segueix reduint-se i s'ha situat en 0,93, sis centèsimes menys que ahir. Els indicadors epidemiològics, condicionats encara per dades recollides en els quatre dies festius, assenyalen que el risc de rebrot (EPG) és avui de 223 punts, 10 menys que ahir, mentre que la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) augmenta i és de 240, sis més que la vigília.

A l'espera de l'efecte de la Setmana Santa Els epidemiòlegs creuen que els indicadors epidèmics poden pujar en els propers a conseqüència de l'increment de les interaccions socials que hi ha hagut durant la Setmana Santa, encara que esperen que la quarta onada estigui molt més atenuada que les anteriors per efecte de la vacunació. Juan Pablo Horcajada: "La quarta onada no la parem amb vacunes" El nombre de morts per COVID des de l'inici de la pandèmia és de 21.430, dels quals 30 han estat notificats en les últimes 24 hores, mentre que en els últims 7 dies han mort a Catalunya 140 persones per la infecció, una mitjana de 20 al dia, amb un repunt de defuncions en els últims dies. La positivitat ha pujat al 7,59%, 24 centèsimes més que ahir i molt per sobre del 5% que l'OMS assenyala com a llindar de control de l'epidèmia.

Risc de rebrot per comarques Quant a les comarques, les que tenen un major risc de rebrot (EPG) són: Alta Ribagorça (1.325)

Vall d'Aran (890)

La Garrotxa (562)

La Noguera (555)

Pla d'Urgell (521)

Conca de Barberà (545) Cinc comarques, tres més que ahir, estan per sota d'un EPG de 100, el llindar que indica un risc alt, el Montsià (53) i el Garraf (73), el Pla de l'Estany (81), el Baix Penedès (91), i el Baix Ebre (100). La comarca del Barcelonès, la més densament poblada, té una EPG de 226 punts, 19 menys que ahir, i una velocitat de contagi (Rt) de 0,94, sis centèsimes menys que el dia anterior.

Risc de rebrot per ciutats Per ciutats de més de 20.000 habitants, les que tenen més risc de rebrot són: Mollerussa (856)

Olot (698)

Ripollet (486)

Puigcerdà (477)

Lleida (442)

Vilafranca del Penedès (434)

Igualada (420)

Balaguer (479) Set municipis grans estan per sota d'una EPG de 100: Amposta (20), Vilanova i la Geltrú (43), Sant Pere de Ribes (75), Calafell (81), Banyoles (94), El Prat de Llobregat (95) i Tortosa (100). La ciutat de Barcelona té avui una EPG de 219, la qual cosa suposa 20 punts menys que ahir, i presenta una velocitat de propagació del virus (Rt) de 0,92, onze centèsimes menys que la vigília.