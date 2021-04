Aconseguirem la immunitat del 70% de la població a l'estiu? La resposta és incerta. Per una banda, l'acceleració del ritme de vacunació aquesta darrera setmana permetria assolir l'objectiu marcat pel Govern i aconseguir que el 70 % de la població de Catalunya estigui immunitzada a finals d'agost. Però, per aconseguir-ho i complir amb el calendari de vacunació caldria seguir administrant el mateix nombre de vaccins setmanals que es van posar entre el 29 de març i el 4 d'abril: 244.792 primeres dosis, i això no és feina fàcil.



Ahir Espanya va aconseguir un nou rècord de dosis diàries amb 453.682 vaccins en les últimes 24 hores. A Catalunya i segons dades del Departament de Salut, s'han vacunat en les darreres hores 59.361 persones amb primera dosis i 3.061 amb la segona.

Pel que fa a les persones de 80 anys o més, el 81,1% ja han rebut la primera dosi de la vacuna. A més, hi ha un 26,8% que ja té també al segona dosi, per la qual cosa aquest 26,8% està immunitzat del tot.

52.700 dosis de Moderna i 193.000 de Pfizer Una bona notícia és la que ha confirmat la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas. Ha concretat que Catalunya rebrà la tarda d'aquest divendres 52.700 vacunes de Moderna, que es fan servir principalment per a pacients trasplantats, oncològics i hemodialitzats. A aquestes se li sumen les 193.000 vacunes de Pfizer que arribaran a partir d'ara cada dilluns a Catalunya.



Gràcies a aquestes comandes es comença a veure una mica d'esperança. La subdirectora ha valorat que "malgrat el soroll" cada dia hi ha més persones vacunades a Catalunya i que es continua treballant per fer viable que el 30% de la població estigui vacunada al juny i el 70% a finals d'estiu.



Sobre si Catalunya estaria disposada a vacunar amb el vaccí rus Sputnik, Cabezas ha afirmat que és una vacuna "que està bé" però ha recordat que s'està "dins de l'harmonització en l'àmbit europeu".

Cabezas celebra l'ampliació d'AstraZeneca Cabezas, ha celebrat també l'ampliació d'AstraZeneca fins als 69 anys. "És una bona notícia", ha dit a Catalunya Ràdio, al mateix temps que ha recordat que Catalunya ha estat "sempre a favor" que no hi hagués limitació superior.



La sotsdirectora ha explicat també que en algunes zones de Catalunya ja s'han començat a citar persones del grup de 70 a 79 anys per vacunar-los, amb altres vaccins, i ha esperat que es faci de manera "generalitzada" a partir de la setmana que ve. Sanitat amplia als 69 anys la vacunació amb AstraZeneca

Missatge de tranquil·litat per als vacunats amb una dosi Segons el que ha dit Carmen Cabezas, per als menors de 60 anys vacunats amb una dosi d'AstraZeneca hi ha tres opcions: La primera és continuar amb una segona dosi del mateix vaccí, ja que hi ha països on ja s'està fent i els efectes adversos "s'han produït sempre amb la primera dosi". La segona solució és fer servir una altra vacuna i la tercera deixar-los amb una sola dosi d'AstraZeneca. "Han d'estar tranquils perquè amb una dosi de la vacuna ja tenen una protecció important", ha manifestat.



El Doctor Carlos Rodrigo, director clínic de Pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol i membre del Consell Assessor de Vacunació, incideix en què tots els medicaments tenen efectes adversos i s'han de valorar els beneficis. Dóna per tant també, un missatge de tranquil·litat als vacunats amb una dosi i assegura que potser hi ha una "mà negra" que desacredita la vacuna d'AstraZeneca perquè aquesta no té interessos econòmics. “☕️ Carlos Rodrigo, director clínic de Pediatria de @hgermanstrias i membre del Consell Assessor de Vacunació, incideix en què tots els medicaments tenen efectes adversos i s'han de valorar els beneficis.



��️ "Podria haver-hi una mà negra"@RTVECatalunya @radio4_rne @crodrigogl pic.twitter.com/OKJg8DE6zT“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 9, 2021