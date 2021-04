Precarietat laboral, estrès o desemparament en cas d'accidents, són els principals problemes que els 'riders' destaquen en l'enquesta realitzada pel sindicat CCOO a Catalunya. Aquest sector de treballadors reparteixen entre els ciutadans els productes encarregats a les plataformes com Glovo, Just Eat, Deliveroo o Uber Eats. Davant aquesta situació, el sindicat reclama la regularització d'aquests treballadors per millorar les seves condicions de treball.

Des de l'expansió de les empreses digitals de repartiment de menjar, s'ha fet ressò de les condicions dels treballadors, i s'ha qüestionat si funcionaven realment com a autònoms o "falsos autònoms".

Jornades de més de 10 hores Segons l'enquesta, els repartidors fan jornades de més de 10 hores sis dies a la setmana per un sou d'uns 700 euros després de descomptar els autònoms l'IVA i l'IRPF. Un sou que es cobra en funció de les comandes entregades, que no superen els 3 euros per comanda, el que els obliga a realitzar horaris llargs i a fer molt ràpidament els trasllats. "Estem davant un model de negoci que es basa en controlar al màxim al treballador i al mateix temps eludir al maxim les responsabilitats sobre els treballadors" - Dani Garrell, Fundació Cipri Garcia, CCOO de Catalunya

Risc d’accidents Aquesta situació també implica un risc elevat d'accidents, alguns d’ells fins i tot mortals. La resposta de les empreses de plataforma és la desvinculació total, argumentant que no existeix una relació laboral, la qual cosa contrasta amb sentència del Tribunal Suprem (STS 2924/2020) que declara com a laboral la relació entre un repartidor i l’empresa de plataforma Glovo.

Penalitzacions Si un client puntua negativament al repartidor després d'una comanda, la plataforma el penalitza amb tres dies sense poder treballar.

Assetjament sexual Diverses dones constanten que tenen dificultats i problemàtiques afegides pel fet de ser dones. S’han relatat casos d’assetjament sexual i d’inseguretat (robatoris) que les fan limitar la seva activitat a segons quines hores i zones urbanes. S’han donat casos, per exemple, en què el client estava despullat al moment de fer l’entrega. A més, el fet que la persona que fa la comanda sàpiga si la porta un home o una dona fa que les dones estiguin més exposades a situacions de risc.

La pandèmia agreuja els problemes Des del sindicat, consideren necessari regularitzar la situació d'aquests treballadors que a partir de la pandèmia han vist perjudicada la seva situació perquè hi ha més persones treballant a les plataformes i, per tant, menys opcions d'aconseguir comandes. Carme Juares de CCOO ha afirmat que "les plataformes també han aprofitat la crisi causada per la pandèmia per ampliar el nombre de repartidors en situació irregular perquè cobren menys"