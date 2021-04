Precarietat laboral, estrès o desemparament en cas d'accidents, són els principals problemes que els riders destaquen en l'enquesta realitzada pel sindicat CCOO a aquest sector de treballadors que reparteixen entre els ciutadans els productes encarregats a les plataformes. Davant aquesta situació, el sindicat reclama la regularització d'aquests treballadors.



Els repartidors fan jornades de més de 10 hores sis dies a la setmana per un sou d'uns 700 euros després de descomptar els autònoms l'IVA i l'IRPF. Un sou que es cobra en funció de les comandes entregades, que no superen els 3 euros per comanda, el que els obliga a realitzar horaris llargs i a fer molt ràpidament els trasllats. Aquesta situació també implica un risc elevat d'accidents. A tot això, s'ha d'afegir que si un client puntua negativament al repartidor, la plataforma el penalitza amb tres dies sense poder treballar. Des del sindicat consideren necessari regularitzar la situació d'aquests treballadors que a partir de la pandèmia han vist perjudicada la seva situació perquè hi ha més persones treballant a les plataformes i, per tant, menys opcions d'aconseguir comandes.