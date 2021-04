Montse Pérez: "Vaig recaptar més de 42.000 euros pujant les escales"

Avui ens ha visitat al Desmarcats la Montse Pérez. A més de ser dermatòloga, especialista en leprologia i dermatologia tropical, també és maratoniana. Va començar a córrer quan tenia 60 anys i des de llavors, ho fa cada matí. Ha fer 12 maratons arreu del món i sempre corre amb esperit solidari, per un món sense lepra. És presidenta de l'Associació Junta d'Acció contra la Lepra, que treballa al Sud de la India i pertany a la Fundació "Sonrisas de Bombay", una ONG que lluita contra la pobresa i pels drets humans de les persones més desfavorides de Bombai.

La Montse va començar a fer esport fa onze anys. Ara, en té 71 i diu que no hi ha res millor que aixecar-se a les sis del matí i anar a córrer. De fet, recomana que tothom ho faci. A ella li dona la vida: "Intento fer una marató l'any. També totes les mitges maratons possibles, però a causa de la pandèmia he estat aturada una bona temporada. Encara que el confinament també m'ha aportat coses bones", ha assegurat.

Un aspecte que ja tenia d'abans, però que la pandèmia ha intensificat és la seva vessant solidària. Tancada a casa, sense poder sortir a córrer, va decidir pujar i baixar les escales del seu pis. Però sense un motiu en concret era dificil: "El meu lema és córrer per algun motiu o per alguna persona". Per tant, va decidir recaptar diners amb una marató de pujar escales: "Era molt absurd fer-ho perquè sí. Portava molt de temps col·laborant amb l'hospital de campanya de la parròquia de Santa Anna i volia contribuir. Vaig aconseguir 42.195 euros", ha dit satisfeta.

Un exemple per a tots

Al Desmarcats, ens hem preguntat com ha fet la Montse per aconseguir posar-se a fer esport als 60 anys. Ella ens ha donat la recepta perfecta: "A vegades necessites algú que et motivi. També ajuda trovar un grupet de companyes. Nosaltres sortim gairebé cada dia". La doctora està tant enganxada, que fins i tot ha sortit a córrer estant confinada: "He hagut de fer quarentena en dues ocasions, per contacte molt estret amb dos positius. Pero cada dia sortia a córrer a les sis del matí i a les set estava a casa", ha confessat. Tranquil·la, Montse, no li direm a ningú.