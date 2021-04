Anni Espar: "Volem treure la Copa al Sabadell"

Aquest divendres comença la Copa de la Reina de waterpolo. Els vuit equips participants enguany són catalans. Un d'ells és el Centre Natació Mataró, que ha guanyat les quatre últimes edicions. Hem parlat amb la líder de l'equip, l'Anni Espar.

Volen la Copa

El seu primer rival serà el Club Natació Terrassa. Ambdós conjunts protagonitzaran el duel estrella de la competició. Les terrassenques són les actuals subcampiones de la Copa i les terceres classificades del grup C de la Divisió d'Honor. Per la seva part, el CN Mataró és el líder i vigent campió de la lliga i, enguany, aspira per lluitar per la seva segona Copa, després de l'última aconseguida el 2016: "Tothom pensa que el Sabadell és el favorit, però nosaltres anirem a per totes a intentar treure'ls aquest títol", avisa l'Anni.